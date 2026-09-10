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​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 сентября? // АФИША
Фото: Культурный центр «Порт» / vk.com

12 сентября

«Кросс Нации - 2026»

Место проведения: лыжероллерная трасса спортивного объекта «Спортивное ядро в мкр. 35А», Югорский тракт. Время: с 10:00 до 14:00.

Сургутян приглашают принять участие в легкоатлетическом кроссе «Кросс Нации - 2026», посвященном Всероссийскому дню бега. В этот день пройдут спортивные забеги для разных возрастных категорий, а также массовый забег для всех желающих. Регистрация участников ‒ на портале Госуслуг по ссылке.

Вход свободный. 0+

Музейное занятие «Меховая история»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: с 10:00 до 17:30.

Тема занятия ‒ этнография ханты. Участники познакомятся с традиционными изделиями сургутских ханты, сшитыми из меха животных, узнают о различных видах меха и его свойствах, выяснят, почему для разных предметов гардероба использовались определенные части шкуры пушных зверей, а также чем ценен мех оленя. С помощью микроскопа юные исследователи изучат строение волосяного покрова разных животных.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

Место проведения: Центральная площадь, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: с 11:00 до 20:00.

Гостей ждут два насыщенных дня: торговые ряды от более чем 150 производителей со всей Югры, концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия для всей семьи. На ярмарке можно будет купить рыбную и мясную продукцию, дикоросы, мед, молочные продукты, хлеб и сладости, сувениры, изделия народных промыслов и дизайнерскую одежду. Многие товары отмечены знаками качества «Органик», «Халяль», «Сделано в Югре!» и «Сделано в России».

Вход свободный. 0+

Читающий двор. «Вселенная Маленького принца»

Место проведения: Городская библиотека №16, проспект Комсомольский, 12. Время: с 11:00 до 19:00.

Детей и их родителей приглашают на праздник, посвященный повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Двор библиотеки превратится в импровизированную Вселенную, где гости смогут пройти маршрут по тематическим локациям, каждая из которых воссоздаст атмосферу ключевых эпизодов книги. Посетителей ждет насыщенная программа: картографический квест, интеллектуальные и литературные игры, мастер-классы по изготовлению фигурок Лиса из бумаги и фонарика в технике оригами, рисование на асфальте, настольные игры и многое другое.

Телефон для справок: 21-13-91. Вход свободный. 0+

Мастер-класс «Желанница»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 12:30 и 14:30.

Горожане смогут создать своими руками традиционную куклу-оберег «Желанницу». Поделка будет выполнена из текстиля в старинной технике «скрутка» и «мотанка» ‒ так, как это делали наши предки.

Телефон для записи: 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Фестиваль «Русское лето»

Место проведения: Центральная площадь, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: 13:00.

На Центральной площади развернутся тематические площадки, которые познакомят гостей с традициями Югры. На сцене выступят местные талантливые исполнители, а специальными гостями станут яркий российский рэп-исполнитель ST и группа «Полынь Folk», которые исполнят миксы народных песен с современными ритмами.

Вход свободный. 0+

Мастер-класс «Лето в поле»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На мероприятии взрослые и юные сургутяне создадут композицию с летней тематикой. Работа будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Интерактивная встреча «Приятно познакомиться»: Немецкий с удовольствием

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, зал иностранной литературы, пятый этаж. Время: 15:00.

Для тех, кто любит изучать иностранные языки, подготовили интерактивную встречу «Немецкий с удовольствием» для начинающих. На ней участники узнают, почему немецкий язык на самом деле логичный и простой, как запоминать слова и правила и как преодолеть языковой барьер.

Телефон для справок: 28-56-93 (доб. 143). Вход свободный. 16+

Концертная программа OpensoundQuartet

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

В Сургуте выступит коллектив OpensoundQuartet с программой для струнного квартета и электроники. В первой части вечера прозвучат сочинения Павла Карманова, Эльмира Низамова, Владимира Кобекина и Брайса Десснера, вторая часть перенесет слушателей в мир электроники и цифровых экспериментов ‒ музыка Джона Адамса, Владимира Мартынова, Габриэля Прокофьева и Анастасии Дружининой.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Открытие сезона в Компромате

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

В «Компромате» официально откроют новый концертный сезон большим фестивалем. На одной сцене соберут весь спектр независимой музыки: от легкой акустики и медитативного эмбиента до сурового металла. Для гостей выступят акустик-бэнд «Джекилл и Хайд», «Молочный шаг», «Марафон», драм-коллектив Bleach, Jun6 и Bloody Scissors.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

13 сентября

Выставка «Путь художника»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 17:30.

В «Стерхе» открывается персональная выставка Ваана Гркикяна «Путь художника». Автор ‒ художник, в чьем творчестве соединились культурные традиции и современный взгляд на мир. Он создал более 800 полотен, которые хранятся в частных коллекциях России, Грузии, Китая, Армении и Сирии. Выставка «Путь художника» ‒ это визуальный дневник автора, где личные переживания переплетаются с историей, а память об учителях ‒ с мотивами родного края.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Пешеходная экскурсия «За Саймой»

Место проведения: остановка общественного транспорта «Храм Георгия Победоносца» со стороны парка «За Саймой», улица Университетская. Время: 12:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на пешеходную экскурсию, которая будет проходить по экологической тропе в парке «За Саймой». Там участники познакомятся с природными объектами и их обитателями, а также узнают много нового о процессах и явлениях окружающей среды.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 6+

Мастер-класс «Свет надежды»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На воскресном мастер-класс участники изобразят морской пейзаж в технике аппликации.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 100 рублей, взрослый – 120 рублей. 6+

Спектакль «Старик и море»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 14:00 и 18:00.

Артист сургутского театра Виталий Шемяков выбрал для сценического прочтения повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», и вместо читки родился полноценный камерный спектакль. В нем заняты сам Виталий (Старик Сантьяго) и главная хореографическая пара театра ‒ Дмитрий Кожин (Манолин) и Кристина Кожина (Море). Спектакль показывает сложность человеческих отношений в тяжелых жизненных условиях и трудный путь героя. Зритель увидит, как выстраиваются отношения между Стариком и Мальчиком, Стариком и рыбой, и даже морем.

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 700 рублей. 16+

Моноспектакль «Сама. Коко Шанель»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

На сцене филармонии Сургута покажут историю Габриэль Шанель ‒ женщины, родившейся более 140 лет назад в семье торговца и прачки и совершившей революцию в моде и парфюмерии. Она стала одной из ста самых влиятельных людей XX века и не принимала мир, где женщина должна выглядеть хрупкой и беспомощной. Приходите послушать, что рассказывает о своей жизни сама Коко.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+


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Сегодня в 14:14, просмотров: 252, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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        *RECURSION*
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