Шесть творческих коллективов Тюменской области получат гранты по 300 тысяч рублей

Шесть любительских творческих коллективов Тюменской области получат в 2026 году гранты регионального правительства по 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Департамент культуры региона подвел итоги конкурса на поддержку любительских коллективов. Всего поступило 11 заявок, к участию допустили 10, а по результатам экспертизы и голосования определили шесть победителей.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров отметил, что средства можно будет направить на развитие материально-технической базы.

«Поддержка любительских творческих коллективов остается одним из приоритетов для развития отрасли культуры и искусства в муниципалитетах региона. Победители конкурса направят гранты на укрепление материально-технической базы творческих коллективов для реализации творческих программ, создания новых сценических костюмов, а также обновления музыкальных инструментов и звукового оборудования», — сказал Александр Сидоров.

Гранты получат вокальный ансамбль «Русская песня» из Казанского округа, Ялуторовский народный театр, тюменские эстрадно-цирковая студия «Сказочный мир» и фольклорный ансамбль «Ленок», ансамбль танца «Фиеста» из Викуловского округа и ансамбль русских народных инструментов «Росинка» из Голышмановского округа.

Проекты победителям необходимо реализовать до 30 ноября 2026 года. Итоги конкурса и протокол комиссии опубликованы на региональном портале.