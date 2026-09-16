В Думе Сургута обсудили, сколько стоит вернуть бывший кинотеатр «Аврору» к жизни

На обследование бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте и подготовку к выводу его из аварийного состояния может потребоваться около 18 млн рублей. Средства на эти работы власти рассчитывают предусмотреть в бюджете 2027 года. Об этом стало известно на депутатских слушаниях.

«Проектом предполагается выполнение работ по этапам. Первый этап – выведение здания из аварийного состояния. На этом этапе требуется детальное обследование всех конструкций, фундамента, стен, перекрытия, инженерных сетей. Определить фактические стоимости и объем работ, а также разработать документацию для вывода из аварийного состояния», – рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Эльвира Рахматуллина.

При этом 18 млн рублей – не стоимость восстановления всей «Авроры». На капитальный ремонт здания в дальнейшем могут потребоваться уже несколько сотен миллионов рублей. Точная сумма станет понятна после обследования. Власти рассчитывают на возможность привлечения окружных и федеральных средств через государственные программы.

Окончательно не определено и будущее наполнение здания. После многолетних обсуждений от идеи сноса бывшего кинотеатра отказались. «Аврору» решили сохранить и приспособить под новое общественное пространство. Один из вариантов – арт-резиденция.

Сейчас рассматривается более широкий формат – многофункциональный центр, где могут объединить культуру, молодежные проекты и образование.

Депутат Думы Сургута Богдан Гужва поинтересовался: «Возможно ли учесть еще большую многофункциональность, чтобы там можно было оказывать детям именно образовательные услуги?»

Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин отметил, что пространство можно сделать универсальным – с необходимым звуковым, световым и другим оборудованием, чтобы использовать его для разных направлений и возрастных групп.

Однако окончательный облик и назначение «Авроры» будут определять уже после обследования здания и разработки проекта.

Более подробно о судьбе «Авроры» читайте здесь.