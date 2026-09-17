Члены Молодежной палаты Сургута рассказали, каким хотят сделать цокольный этаж будущего Дома культуры «Аврора»

В цокольном этаже будущего Дома культуры «Аврора» в Сургуте хотят создать многофункциональное молодежное пространство. Там планируют разместить небольшую сцену для местных музыкантов, стендаперов, авторов стихов и театральных коллективов, а также зоны для отдыха и общения. Об этом в эфире СИА-ПРЕСС рассказали члены Молодежной палаты при Думе Сургута Дмитрий Малишевский и Денис Негру.

«Мы стараемся думать о том, что привлечет людей, почему они должны будут туда прийти», − пояснил Негру.

Кроме сцены, в цоколе хотят организовать места для общения и отдыха. Среди идей − игровые приставки, настольные игры и квизы.

Изначально «Аврору» планировали как молодежно-многофункциональный центр. Сейчас обсуждается формат Дома культуры, при этом молодежную функцию предлагают сохранить в отдельном пространстве на цокольном этаже. По словам Малишевского, рабочая группа сейчас занимается именно его концепцией.

Само здание пока находится на этапе подготовки к обследованию. В 2027 году на обследование и экспертизу, а также разработку проекта со сметной документацией планируют направить около 17,5 млн рублей. После этого предстоит определить стоимость капитального ремонта и искать источники его финансирования.

Напомним, с инициативой сохранить «Аврору» и создать на ее базе молодежно-креативное пространство выступила Молодежная палата при Думе Сургута. Вместо сноса здания предложили создать молодежно-креативный кластер и перенаправить средства, предусмотренные на демонтаж объекта, на его техническую экспертизу и проектирование.

После серии обсуждений власти, депутаты и общественники пришли к единому мнению о необходимости сохранения здания. Сейчас для объекта рассматривается рабочее название «Дом культуры «Аврора», а восстановление планируют провести через капитальный ремонт.