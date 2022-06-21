Югорчанина заключили под стражу по обвинению в убийстве знакомого

Следователи возбудили уголовное дело против 35-летнего жителя Нижневартовского района. Он обвиняется в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, 15 июня обвиняемый и его 32-летний знакомый поссорились во время совместного распития алкоголя в одном из частных домов города Покачи, где они занимались ремонтом.

«Во время ссоры обвиняемый причинил не менее двух ножевых ранений оппоненту, от которых тот скончался на месте происшествия. Тело погибшего обнаружил хозяин дома, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.