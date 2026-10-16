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В Сургуте 19-летний водитель сбил девочку на пешеходном переходе

В Сургуте водитель Mitsubishi сбил 14-летнюю девочку на Пролетарском проспекте

В Сургуте 19-летний водитель сбил девочку на пешеходном переходе
Фото ГАИ Югры

В Сургуте 15 октября 19-летний водитель Mitsubishi сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на Пролетарском проспекте. Как сообщает Госавтоинспекция Югры, подросток получила травмы. По предварительным данным, автомобилист не уступил девочке дорогу. Его водительский стаж составляет менее двух лет.

Всего за сутки в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Инспекторы задержали десять водителей с признаками опьянения. За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли 72 автомобилистов, за нарушение правил перевозки детей — 29.

Госавтоинспекция призвала начинающих водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных зон. Пешеходам рекомендуют перед выходом на дорогу убедиться в безопасности перехода и использовать световозвращающие элементы на одежде.

Напомним, в начале октября городская Госавтоинспекция сообщала о 41 ДТП с пешеходами с начала года. В этих авариях травмы получил 41 человек, в том числе 16 несовершеннолетних, один ребенок погиб. Во время рейда «Пешеход» 2 октября инспекторы привлекли к ответственности восемь водителей, которые не уступили дорогу людям на переходах.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 203, комментариев: 0
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