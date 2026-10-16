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МЧС выяснило, что и как загорелось в сургутской квартире, откуда спасли двух девочек

В Сургуте спасенные из пожара девочки перед возгоранием включили обогреватель

МЧС выяснило, что и как загорелось в сургутской квартире, откуда спасли двух девочек
Фото МЧС Югры

Две девятилетние девочки, которых пожарные спасли из квартиры на улице Ивана Захарова в Сургуте, перед возгоранием самостоятельно включили электрообогреватель и поставили его на кресло. Такие обстоятельства установили дознаватели МЧС Югры.

Во время происшествия дети находились дома одни. Предварительной причиной пожара специалисты назвали неисправность электрооборудования.

В МЧС напомнили, что обогреватели нужно размещать на устойчивой негорючей поверхности вдали от мебели, штор и других горючих материалов. Нельзя накрывать приборы, сушить на них одежду и оставлять их включенными без присмотра. Ведомство также призвало взрослых не оставлять детей дома одних и не разрешать им самостоятельно пользоваться электроприборами.

Напомним, пожар произошел 8 октября на первом этаже 17-этажного дома. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Спасатели вскрыли дверь, обнаружили двух девочек и передали их медикам.

Позднее врачи сообщили, что пострадавшие — двойняшки. Во время пожара они укрылись в ванной. Детей госпитализировали с предварительным диагнозом «токсическое действие угарного газа и копоти». После кислородной поддержки и лечения обеих перевели из реанимации в педиатрическое отделение.


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16 октября в 08:23, просмотров: 690, комментариев: 0
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