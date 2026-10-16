Еще 160 новых деревьев и кустарников высадили в Сургуте

В Сургуте продолжается осенняя акция по высадке деревьев и кустарников. Очередной ее площадкой стал сквер у дома № 75 на улице Республики, напротив Центральной библиотеки имени Пушкина. Пространство благоустроили в прошлом году на территории, которая прежде была почти пустырем. Теперь здесь дополняют существующие посадки.

Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко рассказала, что в этот день работы запланированы на девяти площадках города. Всего участники собираются высадить более 160 деревьев и кустарников. До этого прошли два этапа акции: около 600 саженцев появились на 20 участках в разных частях Сургута. Это все часть заблаговременной подготовки к озеленению города уже в следующем году.

«Погода нам совершенно не мешает. Саженцы у нас с закрытой корневой системой, поэтому сейчас самое благоприятное время для высадки таких саженцев», — пояснила Ирина Николаенко. В сквере на Республике сажают сибирские яблони и ели, остролистные клены, черемуху Маака и рябину. По словам директора учреждения, эти породы выбраны с учетом сургутского климата и опыта прежних посадок.

Новые растения появятся также на нескольких участках парка «За Саймой», в сквере Юных инженеров, возле Технологической школы, в парке Геологов и вдоль городских улиц. Среди названных площадок — проспект Ленина и недавно построенный проезд.

В нынешнем этапе акции участвуют около 200 человек. Всего за осень к посадкам, по оценке лесопаркового хозяйства, присоединились уже примерно тысяча сургутян. Помогают жители, представители организаций и предприятий. Депутат городской думы Давыд Глуховский отметил, что осенние посадки идут на разных городских площадках: недавно Глава города Максим Слепов совместно с участниками акции озеленяли сквер Дружбы народов, а на прошлых выходных деревья высаживали возле Сургутского центра охраны материнства и детства.

В сквере на Республике, 75 новые деревья размещают на свободных участках. При благоустройстве здесь сохранили растения, которые росли много лет, обустроили дорожки, спортивную и детскую площадки.

Депутат думы Сургута Максим Обухов участвует в посадках не впервые. Он считает совместную работу способом сделать парки и скверы удобнее для семейного отдыха и вовлечь в заботу о городе детей. «Детям непосредственно, если они будут принимать участие в таких субботниках по озеленению, то есть с ранних лет будут понимать, беречь природу, беречь город, ну и делать его краше и лучше», — сказал депутат.

Посадкой работа не заканчивается. Перед зимой сотрудники лесопаркового хозяйства проверят положение деревьев и подвяжут их, чтобы саженцы были надежно закреплены. Ели обработают специальными средствами для зимовки, а весной — для защиты от солнечных ожогов. Летом растениям потребуются полив и подкормка. Такой уход, рассказала Ирина Николаенко, учреждение проводит в течение пяти лет после высадки.

Стоит добавить, что инициативой городской администрации подобные субботники не ограничиваются. Деревья и кустарники также высаживают управляющие компании во дворах, застройщики — в новых микрорайонах, а предприятия — на собственных участках. В городских акциях предприниматели помогают прежде всего участием сотрудников в самом процессе.

К озеленению следующего года «Лесопарковом хозяйстве» уже готовятся. По словам Ирины Николаенко, на 2027 год определены средства и породы деревьев и кустарников, которые планируют высаживать. Это позволит продолжить посадки после завершения нынешней осенней акции. А сами субботники в этом году по планам должны завершиться сегодня, 16 октября, хотя погодные условия могут сдвинуть эти сроки.

При поддержке Администрации Сургута