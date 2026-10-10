В Югре почти 98% пользователей Госуслуг записываются к врачу с первой попытки

В Югре после августовского обновления сервиса «Запись к врачу» на Госуслугах почти 98% пользователей удается оформить запись с первого раза. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

«Сервис „Запись к врачу“ на портале Госуслуг — один из главных инструментов. После обновления в августе 2026 года записаться с первого раза получается почти у 98% пользователей, а технических сбоев стало в семь раз меньше», — сообщили в ведомстве. Кроме того, при записи пациенты теперь видят все подразделения поликлиники, к которой прикреплены. Это помогает выбрать нужное подразделение без дополнительных уточнений.

Специалисты продолжают технические работы по обновлению сервиса. Для контроля его работы они формируют расписание и используют аналитические панели, которые позволяют отслеживать корректность выгрузки данных.

Записаться на прием жители округа также могут через чат-бот «Вика» в мессенджере MAX. Он работает круглосуточно и отправляет уведомления о записи к врачу, телемедицинской консультации или закрытии больничного листа.

Ранее siapress.ru сообщал, что жители Тюменской области почти 160 тысяч раз обратились к врачам через MAX с начала года.