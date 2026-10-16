В Югре опровергли обязательное психологическое тестирование иностранцев с 1 декабря

Информация о введении в Югре психологического тестирования иностранных граждан с 1 декабря 2026 года не соответствует действительности. Об этом заявил окружной департамент внутренней политики.

Ведомство опубликовало изображение поддельного документа, оформленного как постановление правительства Югры от 12 октября 2026 года № 482-п. В нем утверждается, что иностранцы, прибывающие в округ для работы, якобы должны проходить обязательное психологическое тестирование.

«Просим ориентироваться только на официальные источники информации и доверять проверенным данным», — подчеркнули в департаменте.

Напомним, ранее окружной Роспотребнадзор опроверг сообщения о случаях чумы в Сургуте и Ханты-Мансийске. Ведомство назвало сведения, распространявшиеся в социальных сетях и мессенджерах, фейком.