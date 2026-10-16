Конференция «РОСМЕДОБР — Югра» впервые собрала в Сургуте более 500 участников

Сургут впервые стал площадкой научно-образовательной конференции «РОСМЕДОБР — Югра». В первый день в Сургутском государственном университете собрались более 500 ученых, врачей и студентов со всего округа, сообщает администрация города.

Одна из основных тем конференции — подготовка кадров для научно-образовательного кластера. По словам заместителя главы Сургута Владимира Фризена, профориентация в городе начинается со школы: в 12 образовательных учреждениях работают медицинские классы. Соглашения с вузами, медицинскими организациями и государственными учреждениями позволяют школьникам создавать совместные проекты с профессорами, научными сотрудниками и врачами.

В рамках конференции проходит окружной технологический форум «Энергия стартапов». Команды четырех университетов Югры представили почти три десятка научных проектов, которые в дальнейшем могут стать бизнес-продуктами. Форум призван привлечь инвестиции в науку и расширить участие компаний в университетских разработках. Одним из организаторов выступает администрация Сургута.

«Администрация города поддерживает инновационные бизнес-проекты, в том числе в медотрасли. Ежегодно город предоставляет финансовую поддержку социальным предпринимателям, а также бизнесменам, осуществляющим производственную и научную деятельность и деятельность в сфере креативных индустрий. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“ и муниципальной программы „Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте“», — отметил заместитель главы города Артем Кириленко.

Конференция объединила экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска. Около 90 спикеров обсуждают новые подходы к обучению специалистов, формированию научных команд лабораторий и запуску проектов в области сохранения здоровья и продления жизни.

Напомним, летом студенты медицинских вузов и колледжей получили практический опыт в кардиоцентре Сургута. В трудовой смене участвовали пять человек из Астрахани, Тобольска, Советского и Сургута. Они помогали персоналу, сопровождали пациентов и знакомились с организацией работы отделений под руководством наставников.