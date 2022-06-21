Грозы и сильный дождь ожидаются в ХМАО во вторник

В ХМАО в среду, 22 июня, ожидаются неблагоприятные явления погоды. Местами пройдут сильные дожди и грозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На большей территории округа будет преимущественно облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер с порывами 5–10 м/с подует с восточной стороны, местами усилится до 14 м/с. Воздух днем прогреется до +20+25 градусов, местами до +30.

В Ханты-Мансийске также будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с порывами 5–10 м/с. Температура ночью +14+16 градусов, днем +20+22.