Новые случаи коронавируса обнаружили в восьми муниципалитетах Югры

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 15 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в восьми муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте – 4, Нягани – 3 и Радужном – 2.

«На момент выявления у 13 наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония. Состояние 9 пациентов тяжелое, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 19 человек, за весь период пандемии – 208 318 югорчан», – рассказали в окружном оперштабе.

За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев. Всего за пандемию скончались 2 553 человека.

Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация от ковида может стать обязательной в календаре прививок.