16+
Логотип Сиапресс
USD  56,7101   EUR  59,3299  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре зафиксировали 15 новых случаев ковида за сутки

Новые случаи коронавируса обнаружили в восьми муниципалитетах Югры

В Югре зафиксировали 15 новых случаев ковида за сутки
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 15 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в восьми муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте – 4, Нягани – 3 и Радужном – 2.

«На момент выявления у 13 наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония. Состояние 9 пациентов тяжелое, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 19 человек, за весь период пандемии – 208 318 югорчан», – рассказали в окружном оперштабе.

За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев. Всего за пандемию скончались 2 553 человека.

Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация от ковида может стать обязательной в календаре прививок.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:15, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 993
  2. Вартовчане останутся без горячей воды на три дня 865
  3. Сургутские детские площадки проверили на безопасность 648
  4. За сутки в Югре выявили 20 новых случаев заражения ковидом 567
  5. Жизнь полесской ведьмы много лет спустя 528
  6. В Сургуте запустили проект «Под парусом в Сибирь» 301
  7. Более 200 квартир для детей-сирот закупят в Югре 204
  8. Югорским мхом заинтересовалась компания из Индии 185
  9. Минздрав: вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в календаре прививок 167
  10. В Югре зафиксировали 15 новых случаев ковида за сутки 111
  1. Крестный ход собрал тысячи верующих в Сургуте 1861
  2. В Сургутском районе едва не утонули двое братьев 1665
  3. «Барсы» поднимутся в небо над Сургутом 1659
  4. ​Эко-парк «За сточной канавой», или Как мы убиваем центральную реку Сургута 1627
  5. Невкусно и грустно 1618
  6. «Барсы» и «Витязи» вместо салюта // ФОТОРЕПОРТАЖ 1554
  7. Безопасно ли пользоваться бесплатными VPN-сервисами? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1502
  8. Для каждого из нас Россия – это наш дом 1486
  9. ​Ничего не получается 1455
  10. В Сургуте из-за лжеминера эвакуировали детсады 1406
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8004
  2. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 7083
  3. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6523
  4. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4766
  5. Лужайки кончились 4551
  6. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4319
  7. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4230
  8. ​Стирание истории 3925
  9. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3560
  10. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3447

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика