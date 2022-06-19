Вакцинацию от коронавируса планируют внести в календарь прививок

В национальный календарь профилактических прививок планируют включить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы сейчас должны получить определенный опыт, а также данные по дальнейшему развитию процесса. Сегодня мы видим – ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции», – объяснил глава ведомства.

На сегодняшний день этот вопрос прорабатывают с депутатским корпусом.

Напоминаем, что за прошлые сутки в Югре выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом.