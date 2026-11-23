В Сургуте завершается ремонт школы № 44, из-за которого около тысячи учеников вынуждены посещать другие образовательные учреждения. Основной причиной задержки стало изготовление конструкций, которые больше не выпускают серийно. Подробности ремонта депутатам Думы Сургута рассказали на заседании комитета по социальной политике.

Председатель комитета Денис Синенко назвал ситуацию со школой № 44 одним из наиболее острых вопросов и попросил администрацию уточнить, когда завершатся ремонтные работы. «Давайте уточним положение дел по устранению аварийной ситуации в этой школе. Когда планируется закончить ремонт?» − обратился он к представителям мэрии.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Бумина объяснила, что для устранения аварийной ситуации потребовалось изготовить 18 стеновых панелей. Подрядчик нашел завод в Екатеринбурге, однако для производства пришлось специально создавать формы для заливки конструкций.

«Нашли завод-изготовитель, который находится территориально в Екатеринбурге. Насколько понимаю, они разработали там по одной или по две формы для заливки. И это, в свою очередь, вызвало затруднения. Потому что, если заливаются по две панели, а их 18, естественно, сроки увеличиваются», − пояснила Бумина.

К моменту заседания почти все панели уже доставили в Сургут. Последние три задержались из-за снегопада. После их получения подрядчику предстоит завершить монтаж конструкций, установку окон, отделочные и кровельные работы.

«Мы ожидаем поставку этих трех последних панелей на выходных. При условии, если они придут, мы думаем, что к концу ноября работы на объекте будут завершены. Потому что физически там осталось буквально установить эти панели», − отметила представитель администрации.

Депутаты также уточнили, когда после окончания ремонта дети смогут вернуться в школу. Галина Бумина рассказала, что для этого потребуется повторное решение комиссии, которая занималась аварийной ситуацией.

«Как только мы выполним работы, мы будем еще раз инициировать работу комиссии. И уже по решению комиссии будет принято решение, в какой период времени учащиеся вернутся в школу. Но я не думаю, что это по срокам сильно отодвинется. Наше намерение как муниципалитета − организовать работу таким образом, чтобы наши школьники Новый год уже встречали в своей школе», − подчеркнула Бумина.

Напомним, в апреле 2026 года учеников школы № 44 перевели на дистанционное обучение после обнаружения трещин в здании. Изначально ремонт рассчитывали завершить к началу октября, однако сроки несколько раз переносили. Новый учебный год около тысячи школьников начали в пяти других образовательных учреждениях Сургута.

Ранее родители пожаловались губернатору Югры Руслану Кухаруку на сложности с поездками детей на занятия. По их словам, школьникам приходится пользоваться переполненными автобусами или идти пешком по морозу. В администрации ответили, что организовать бесплатную перевозку специальными школьными автобусами в этом случае не позволяют действующие правовые нормы.