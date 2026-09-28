«Барсова Гора» в Сургутском районе вышла в финал Russian Event Awards

Музейно-туристический комплекс «Барсова Гора» в Сургутском районе вышел в общенациональный финал премии Russian Event Awards. На окружном этапе в Светлогорске проект занял второе место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс». Об этом сообщает Стройкомплекс Югры.

Эксперты оценивали 76 проектов из 24 регионов России. Теперь «Барсова Гора» представит Югру в финале, который пройдет с 19 по 21 ноября в Ярославле.

На территории комплекса построены музей и интерактивные павильоны. Для посетителей проложили пятикилометровую туристическую тропу «ЧелоВечность»: на ней разместили 46 тематических локаций, смотровые площадки и 13 арт-объектов.

Сейчас на «Барсовой Горе» завершают строительство конгресс-холла. В дальнейшем здесь также планируют создать мультимедийный и семейный центры. Комплекс знакомит посетителей с археологическим наследием Югры и служит местом отдыха для жителей Сургута, Сургутского района и гостей округа.

Ранее мы сообщали о том, что «Барсова Гора» будет сотрудничать с Эрмитажем.