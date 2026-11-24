В Югре продолжает расти заболеваемость острыми респираторными инфекциями. С 16 по 22 ноября показатель достиг 92,95 случая на 10 тысяч жителей, что на 20,8% выше уровня предыдущей недели, сообщает региональный Роспотребнадзор. Частота выявления COVID-19 составила 1,14 случая на 100 тысяч населения. Все зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ. Заболеваемость внебольничными пневмониями практически не изменилась и составила 13,1 случая на 100 тысяч жителей.

По результатам лабораторного мониторинга, вирусы гриппа составили 24,3% выявленных респираторных инфекций. На риновирус пришлось 22,03%, SARS-CoV-2 – 12,43%, парагрипп – 11,86%, аденовирус – 9,04%.

Сезонные коронавирусы обнаружили в 8,47% проб, бокавирус – в 4,52%, респираторно-синцитиальный вирус – в 2,26%, метапневмовирус – в 0,56%. На остальные возбудители пришлось 3,95%.

Ранее siapress.ru сообщал, что за предыдущую неделю заболеваемость ОРВИ в Югре увеличилась на 23,77%. Тогда показатель составлял 76,95 случая на 10 тысяч населения, а среди выявленных инфекций преобладали негриппозные вирусы.