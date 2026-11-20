В поселке Юность в ночь на 4 декабря временно отключат холодную воду. Ограничение будет действовать с 00:00 до 03:40, сообщает Горводоканал Сургута. Отключение связано со строительством котельной № 28. Горводоканал подключит временный водовод из-за реконструкции сетей. Специалисты проведут сварочные работы, гидропневматическую промывку и дезинфекцию трубопровода.

Водоснабжение восстановят после получения положительных результатов лабораторных исследований. Если анализы покажут несоответствие требованиям, промывку проведут повторно. Поэтому заявленные сроки могут измениться.

Отключение затронет всех абонентов поселка Юность. Временно не будут работать пожарные гидранты ПГ-1, ПГ-6, ПГ-8, ПГ-11, ПГ-12, ПГ-13 и ПГ-14. На время проведения работ жителям организуют подвоз питьевой воды.

После запуска водопровода из-за перераспределения потоков возможно кратковременное ухудшение качества холодной воды. В таком случае сургутянам рекомендуют обращаться в диспетчерскую управляющей компании или Горводоканала по круглосуточному телефону 45-65-44. Сообщить о проблеме также можно на сайте предприятия.

Новую газовую котельную № 28 мощностью 18,5 мегаватта строят на месте действующего объекта. Она должна обеспечить теплом существующие здания и будущие микрорайоны поселка. Завершить строительство планируют к ноябрю 2027 года. Подробнее – в материале siapress.ru.