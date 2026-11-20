Спортсмены из Тюменской области завоевали 20 медалей на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и показали лучший результат среди российских регионов. Соревнования по лыжным гонкам и биатлону проходили в Ханты-Мансийске, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на губернатора Александра Моора. Представители региона выступали в составе сборной России. Среди участников были ветераны специальной военной операции. За семь соревновательных дней тюменские лыжники и биатлонисты получили 20 наград различного достоинства.

В первые три дня турнира команда завоевала десять медалей. В число призеров вошли Артур Милованов, Вера Хлызова, Екатерина Разумная, Александр Максимов и Николай Ларков. Максимов выступал вместе со спортсменом-лидером Романом Тарасовым, а Хлызову сопровождал Александр Шкляев. Несколько атлетов поднялись на пьедестал более чем в одной дисциплине.

Зимние игры объединили более 200 спортсменов из российских регионов и восьми зарубежных государств. Ханты-Мансийск принял соревнования по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею.

Ранее siapress.ru сообщал, что Югра принимает международные Зимние игры паралимпийцев в третий раз. Следующие этапы турнира состоятся в декабре: Башкортостан и Челябинская область примут соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду и керлингу на колясках.