В сургутском поселке началась большая стройка новой котельной

В сургутском поселке Юность началось строительство новой газовой котельной № 28. Она заменит действующий энергообъект, оборудование которого выработало нормативный срок. Мощности новой станции должно хватить для существующих жилых и социальных зданий, а также для микрорайонов, которые появятся здесь в дальнейшем.

Котельную мощностью 18,5 мегаватта возводят на территории старого объекта. Такое размещение позволяет использовать действующие сети, сократить расходы на подготовку площадки и ускорить строительство. Прежняя станция продолжит снабжать поселок теплом и горячей водой до запуска новой, после чего ее остановят и ликвидируют.

Мощности нового энергообъекта хватит на снабжение теплом всей застройки поселка в перспективе, и не только. «Она позволит снизить расход топлива и обеспечит теплом новые микрорайоны, которые планируются в дальнейшем», — отметил глава Сургута Максим Слепов.

Сейчас готовность объекта составляет 5%. На площадке уже снесены ненужные постройки, выполнены планировка территории и устройство котлована, началась подготовка свайного поля. До конца года подрядчик рассчитывает возвести здание, чтобы зимой приступить к монтажу. Поставка основного оборудования ожидается в декабре. Завершить все работы планируют к 15 ноября 2027 года. Общая стоимость проекта составляет 582 млн рублей. Финансирование предусмотрено из окружного и городского бюджетов, а также за счет собственных средств СГМУП «Городские тепловые сети». Муниципальный контракт предприятие заключило со ООО «Строительный холдинг «Енко».

Необходимость замены действующей котельной связана с ее техническим состоянием. Здания самой станции и газораспределительного пункта признаны ограниченно работоспособными, а котлы и насосы исчерпали нормативный ресурс. Дальнейшая эксплуатация потребовала бы значительных расходов на ремонт оборудования и строений. «Замена становится не просто модернизацией, а необходимостью для обеспечения надежного теплоснабжения жителей поселка и ключевых социальных объектов», — объяснил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

Сейчас котельная обслуживает жилые дома, поликлинику, школу и спортивный комплекс. Новый объект получит резерв для подключения будущей застройки: от девелоперов уже поступили заявки примерно на 6 гигакалорий. Точный объем подключаемых площадей будет зависеть от назначения зданий, их конструкции и теплопотерь.

КПД новых котлов должен составить 92%. Проект предусматривает двухконтурную схему, энергосберегающие насосы с частотным регулированием, теплообменники из нержавеющей стали и погодозависимое управление температурой теплоносителя. Для аварийного топливоснабжения установят две емкости для дизельного топлива объемом по восемь кубометров. Вместо откачиваемого септика появится канализация. «Котельная будет построена по последнему слову техники. Автоматизация процессов позволит максимально исключить человеческий фактор при работе оборудования», — рассказал заместитель главного инженера СГМУП «Городские тепловые сети» Дмитрий Ступаков.

Новая станция сможет функционировать в автоматическом режиме, однако полностью без персонала ее не оставят. Постоянное присутствие специалистов позволит контролировать оборудование и оперативно реагировать на возможные неисправности. Сочетание автоматики и человеческого контроля должно повысить устойчивость системы и помочь быстрее менять режим работы при росте или снижении нагрузки.

Строительство началось после завершения подготовки города к зиме. Проверку прошли 14 теплоснабжающих организаций и тысячи потребителей. С 5 по 16 октября готовность Сургута оценивал Ростехнадзор, после чего город получил паспорт готовности к отопительному периоду. Тепло социальным объектам начали подавать с 1 сентября, жилым домам — с 28 сентября.

При поддержке Администрации Сургута