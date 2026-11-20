Беспилотные грузовики в 2027 году могут начать курсировать между Москвой и Тюменью. Такой ориентир предложил директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков на международном форуме «Транспорт России», сообщает «Тюменская область сегодня».

Предполагается, что автомобильную трассу М-12 до конца 2026 года продлят до Тюмени. После этого маршрут можно будет включить в эксперимент по беспилотным грузоперевозкам. В случае реализации планов он станет самым протяженным беспилотным логистическим коридором в мире.

Сейчас на российских дорогах работают 120 автономных грузовиков. Они курсируют по трассе М-11, Центральной кольцевой автодороге и М-12 до Казани. За время эксперимента машины проехали в общей сложности более 20 млн километров.

Используемая техника относится к третьему из пяти уровней автономности. В кабине каждого автомобиля остается водитель, который контролирует движение и при необходимости может взять управление на себя.

Ранее siapress.ru сообщал, что к 2030 году количество беспилотных автомобилей в России может вырасти до 1,7 тысячи. Минтранс разрабатывает единые требования к таким машинам и дорожной инфраструктуре. Продлению коридора до Тюмени также будет способствовать строительство Южного обхода города: новая дорога станет частью М-12 и обеспечит транзит между направлениями на Екатеринбург и Омск.