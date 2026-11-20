Кондинский районный суд взыскал 80 тысяч рублей компенсации в пользу девятилетней девочки, которая получила травмы на детской площадке. Инцидент произошел летом 2026 года в поселке Междуреченском, сообщает пресс-служба судов Югры. Подросток старше 14 лет с помощью электросамоката раскрутил дисковую платформу детского аттракциона. Из-за высокой скорости девочка потеряла равновесие, ударилась о самокат и упала. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтеки, ссадины и раны. Судебно-медицинская экспертиза отнесла полученные повреждения к легкой степени.

Представители девочки потребовали взыскать с подростка и его родителей 150 тысяч рублей. Ответчики иск не признали, указав на отсутствие умысла и неосторожность самого ребенка. Они просили уменьшить выплату до 20 тысяч рублей.

Суд отклонил эти доводы. В решении отмечается, что девятилетняя девочка не могла полностью осознавать опасность катания на быстро вращающейся платформе. Отсутствие рядом родителей также не освобождает подростка от ответственности.

Размер компенсации определили с учетом возраста ребенка, перенесенных физических и эмоциональных страданий, а также психологических последствий случившегося. Если у подростка не окажется достаточного дохода или имущества, выплатить деньги должны его законные представители.

Ранее siapress.ru рассказывал, как действовать после происшествия с электросамокатом. Если средством индивидуальной мобильности управлял несовершеннолетний, обязанность возместить ущерб может перейти к его родителям. Подробнее – в материале siapress.ru.