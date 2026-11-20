Программа льготного автокредитования с государственной поддержкой возобновится в России с 1 декабря 2026 года. Ее условия обновили и расширили, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минпромторг. Медицинские работники, учителя, люди с инвалидностью, участники СВО и члены их семей, как и прежде, смогут приобрести отечественный автомобиль с государственной субсидией. Максимальная стоимость машины, участвующей в программе, составит 2 млн рублей. Участникам СВО, получившим ранения, предоставят скидку 40% при покупке автомобиля с ручным управлением.

Изменения также затронут подпрограмму «Семейный автомобиль». Семьи с двумя детьми смогут получить скидку 10% при покупке машины с двигателем внутреннего сгорания. Для многодетных семей предусмотрены более крупные скидки на семиместные отечественные автомобили и микроавтобусы. Точные размеры поддержки Минпромторг должен указать в подробных условиях программы.

Ведомство также скорректировало требования к уровню локализации автомобилей. Получить субсидию можно будет только при покупке машины, соответствующей установленным показателям российского производства.

Ранее льготное автокредитование стало одним из основных факторов роста рынка. По итогам семи месяцев 2026 года объем выдачи кредитов по государственным и субсидированным производителями программам увеличился почти в шесть раз. В июле на них приходилось 85% кредитов на новые автомобили. Подробнее – в материале siapress.ru.