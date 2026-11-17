Евросоюз включил нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеоргсинтез», входящее в структуру «Сургутнефтегаза», в новый санкционный список. Ограничения также затронули другие крупные российские НПЗ, банки и промышленные компании, сообщает Faktologia.com. «Киришинефтеоргсинтез», также известный как КИНЕФ, расположен в Ленинградской области. Вместе с ним под новые ограничения попали Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие «Газпром нефти».

Всего новый санкционный список Евросоюза пополнили более 100 российских финансовых и промышленных организаций. В их числе оказалось свыше 47 банков, большинство из которых работают в регионах страны. В Уральском федеральном округе санкции затронули пять зарегистрированных в макрорегионе банков. В список вошли тюменский «Стройлесбанк», курганский банк «Кетовский», екатеринбургский «Контур.Банк», «Первоуральскбанк» из Свердловской области и банк «Снежинский» из Челябинской области.

Под ограничения также попал банк «Агропромкредит», известный в уральских регионах. Ранее его обратили в доход государства по требованию Генеральной прокуратуры России в рамках судебного разбирательства по делу бывшего совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва и экс-руководителя компании Татьяны Черных.

Среди промышленных предприятий в санкционный перечень включили Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, расположенный в Верхней Пышме. Ограничения распространили и на ряд физических лиц. В частности, в список вошли основательница Wildberries Татьяна Ким, предприниматель Сергей Матвиенко, основной акционер «Южуралзолота» Руслан Байсаров и телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко.

Сам «Сургутнефтегаз» попал под санкции Евросоюза еще в мае 2025 года. До этого ограничения против нефтяной компании ввели США и Великобритания, а генерального директора предприятия Владимира Богданова ЕС включил в санкционный список в апреле 2022 года.