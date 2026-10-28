Депутат Думы Сургута оценил качество новых дорожек в парке «За Саймой»

В сургутском парке «За Саймой» завершили основную часть работ по обновлению дорожно-тропиночной сети. В этом году здесь меняют старый асфальт и грунтовые тропинки на тротуарную плитку. Качество выполненных работ проверил депутат Думы Сургута Сергей Парфенов.

«Ежегодно администрация города выделяет финансовые средства на благоустройство нашего центрального и главного парка ‒ «За Саймой». Мы, как депутаты, всегда поддерживаем это, потому что понимаем, насколько это важно для жителей и гостей города. В этом году много сделано: уложена плитка, построены новые дорожки. Основные работы выполнены качественно, в срок», ‒ отметил Сергей Парфенов.

Всего в парке обновляют около 15 тысяч квадратных метров дорожек. Вместо старого асфальта с трещинами и просадками, а также грунтовых тропинок здесь укладывают тротуарную плитку. Работы ведутся на трех участках. Один из них уже полностью готов, на двух других благоустройство продолжается.

«Один объект мы завершили в полном объеме ‒ порядка 6 700 квадратных метров. Есть еще два объекта, которые, к сожалению, нам не удалось реализовать с первым подрядчиком. Мы расторгли контракт, занесли его в реестр недобросовестных, заключили со вторым участником, местным. Он сейчас работы выполняет по двум объектам. На одном 60% строительной готовности, на другом ‒ 75%. Планируем завершить в первой половине ноября», ‒ сообщил директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Подготовительные работы, включая бетонирование и устройство основания, планируют завершить до наступления морозов. На обновленные дорожки действует пятилетняя гарантия.

Кроме того, в этом году в парке завершили еще один инициативный проект жителей. На площадке для выгула собак, которую оборудовали в прошлом сезоне, установили освещение. Теперь сургутяне смогут гулять с питомцами и в темное время суток.

В дальнейшем благоустройство парка продолжится. В частности, власти рассматривают возможность модернизации освещения: существующие опоры и светильники могут заменить на более энергоэффективные. Помимо этого, у входа в парк «За Саймой» со стороны улицы Сибирской планируют разместить три новых торговых павильона, где посетители смогут купить еду, напитки и мороженое.