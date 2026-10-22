В Сургуте назвали причину вечернего отключения электричества в 32-м микрорайоне

Накануне вечером часть жителей 32-го микрорайона Сургута на несколько часов осталась без электричества. Причиной стал грызун, который попал на токоведущие части оборудования распределительного пункта, сообщили СИА-ПРЕСС в ООО «СГЭС». Об отключении света, а также воды сообщали, в частности, жители домов на Университетской, 29 и 31, а также на Каролинского, 9.

«Вечером 21 октября в результате попадания грызуна на токоведущие части электрооборудования произошло технологическое нарушение в работе распределительного пункта напряжением 10 кВ. Инцидент стал причиной ограничения электроснабжения части жителей 32-го микрорайона Сургута», − сообщили в СГЭС.

На место выехали три восстановительные бригады − всего 10 человек и две единицы спецтехники. Полностью восстановить электроснабжение удалось в течение 2,5 часа.

Сейчас электросетевые объекты СГЭС работают в штатном режиме.