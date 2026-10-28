В Сургуте обсудят чемпионат и площадки для беспилотного спорта

В Сургуте планируют провести городской чемпионат по беспилотному спорту и хакатон по беспилотным технологиям. Об этом сообщил депутат думы города Алексей Кучин. Организаторы также предлагают оборудовать крытую трассу и специальную зону для тренировок с дронами. Обсуждение пройдет 31 октября в 11:00 в «Интеллектуальном клубе» по адресу: улица Ленина, 35.

К участию приглашают спортсменов, операторов беспилотников, разработчиков и всех, кто заинтересован в развитии отрасли.

Ранее siapress.ru рассказывал о том, что в Сургуте открыли первую официальную полетную зону для беспилотников. На площадке можно обучать операторов, испытывать технику и проводить спортивные тренировки.