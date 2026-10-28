16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5307   EUR  90,0977  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте планируют провести городской чемпионат по беспилотному спорту

В Сургуте обсудят чемпионат и площадки для беспилотного спорта

В Сургуте планируют провести городской чемпионат по беспилотному спорту
Фото сгенерировано ИИ

В Сургуте планируют провести городской чемпионат по беспилотному спорту и хакатон по беспилотным технологиям. Об этом сообщил депутат думы города Алексей Кучин. Организаторы также предлагают оборудовать крытую трассу и специальную зону для тренировок с дронами. Обсуждение пройдет 31 октября в 11:00 в «Интеллектуальном клубе» по адресу: улица Ленина, 35.

К участию приглашают спортсменов, операторов беспилотников, разработчиков и всех, кто заинтересован в развитии отрасли.

Ранее siapress.ru рассказывал о том, что в Сургуте открыли первую официальную полетную зону для беспилотников. На площадке можно обучать операторов, испытывать технику и проводить спортивные тренировки.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:19, просмотров: 237, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Зубаревич: «Видимо, власти Югры недооценили риски, связанные с привычным им способом расходования денег. Так уже не получается» 469
  2. МВД может не выдать загранпаспорт мужчинам без военного билета 421
  3. Россияне заинтересовались драгоценными камнями в качестве инвестиций 378
  4. Горводоканал Сургута предупредил о промывке труб в 20-м микрорайоне 324
  5. Власти Сургута демонтируют переход на Мелик-Карамова после гибели подростка 315
  6. В Сургуте снесли три НТО и исключили их места из схемы 279
  7. ​Двойное признание: проекты компаний «Сибпромстрой» и «СГС-Югра» стали лучшими в России по запуску КРТ и благоустройству 276
  8. ​Школу в 5А микрорайоне Сургута могут достроить только в 2029 году 269
  9. ​На муниципальной земле Сургута работают 98 киосков и павильонов 255
  10. ​«Район вдоль Саймы не должен быть высотным»: Алексей Кучин ‒ о застройке 21-22 микрорайонов Сургута 251
  1. Сын пастуха Уапкая 1803
  2. ​«Главная задача сейчас ‒ выжить»: Владимир Болотов ‒ о кризисе в Сургуте, мигрантах и ограничении многоэтажек 1591
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-25 октября? // АФИША 1486
  4. Автомобилист насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Сургуте 1479
  5. В Сургуте произошел пожар на стройке бюро судмедэкспертизы за 2,7 млрд рублей 1299
  6. ​В районе Тюменского тракта в Сургуте произошел крупный пожар // ФОТО 1280
  7. ​В аэропорту Сургута временно ограничили прием и отправку самолетов 1266
  8. ​Грызун оставил часть 32-го микрорайона Сургута без света 1260
  9. ​Марина Стрельникова: «Чтобы развиваться, строить карьеру, реализовывать свои идеи и интересно проводить время, молодым людям необязательно уезжать из Югры» 1241
  10. ​Квартира без ипотеки? Какие варианты есть у сургутян? 1201
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 13165
  2. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 4182
  3. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 4165
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 октября? // АФИША 3978
  5. ​Аналитик назвала продукты, которые стоит купить к Новому году заранее 3717
  6. Несгибаемая воля лидера 3123
  7. ​Зайти правильно 2828
  8. ​Артём Кириленко: «Главный эффект Сургутской агломерации − когда жители перестанут замечать административные границы» 2568
  9. Полицейский застрелил медведя, который ворвался в дом 85-летней жительницы Югры 2483
  10. ​Сфера перевозок уплывает из рук города, и все молчат 2266

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика