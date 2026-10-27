Россияне все больше интересуются драгоценными камнями в качестве финансовых активов

Россияне стали интересоваться драгоценными камнями как финансовыми активами. Редкие самоцветы инвестиционного качества: рубины, сапфиры, изумруды, турмалины Параиба, шпинели, рубеллиты и другие опережают золото в 2-3 раза по темпу роста стоимости. По данным компании CHROMA, за последние 20 лет, цена сапфира выросла на 1100%, рубина — на 1060%, шпинели — на 1433%, а изумруда — на 900%. Стоимость золота за тот же период увеличилась на 520%.

Оксана Семененко из ВТБ объяснила тенденцию сочетанием факторов: инвестиционной ценности минералов, редкости и возможности передачи следующим поколениям.

Наиболее востребованы у инвесторов оказались природные камни с подтвержденным географическим происхождением и минимальным вмешательством в природные характеристики, при этом с сертификатами международных геммологических лабораторий.