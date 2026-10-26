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Автомобилист насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Сургуте

В Сургуте водитель Mazda насмерть сбил подростка на пешеходном переходе

Автомобилист насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Сургуте
Фото ГАИ Югры

В Сургуте 17-летний юноша погиб под колесами автомобиля Mazda 3. Авария произошла 26 октября около 18:20, сообщает Госавтоинспекция Югры. По предварительным данным, 45-летний водитель не уступил дорогу подростку, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Юноша погиб на месте до приезда скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее siapress.ru писал о том, что 19-летний водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе на Пролетарском проспекте. С начала 2026 года в Сургуте зарегистрировали не менее 41 ДТП с пешеходами.


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26 октября в 21:17, просмотров: 594, комментариев: 0
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