Мужчинам призывного возраста для получения загранпаспорта нужен военный билет

Мужчинам призывного возраста могут отказать в приеме документов на загранпаспорт при отсутствии военного билета. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Заявление также не примут, если внутренний паспорт гражданина России недействителен или срок его действия истек. Еще одной причиной может стать отсутствие фотографии установленного формата.

Отказ возможен при ошибках в анкете, недостоверных сведениях или несоблюдении требований к форме заявления.

Кроме того, МВД предупредило о мошенниках, которые обещают оформить биометрический загранпаспорт за несколько дней. Ускоренная процедура предусмотрена только для пятилетнего документа и применяется при необходимости срочного лечения за границей, тяжелой болезни или смерти близкого родственника.

Ранее siapress.ru писал о том, что военкоматы могут вызывать граждан после смены паспорта для уточнения учетных данных. Причина приглашения должна быть указана в повестке.