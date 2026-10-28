Депутаты Сургута поддержали расширение льготы для семей участников СВО

В Сургуте планируют расширить перечень родственников участников СВО, которые смогут бесплатно посещать мероприятия муниципальных учреждений культуры. Проект решения депутаты обсудили на слушаниях. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

«Действующее решение Думы предоставляет данную меру социальной поддержки, но предлагаемое решение существенно расширяет число категорий», − уточнил председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов.

Льготу предлагают распространить на супругов, детей до 18 лет, студентов-очников до 23 лет, родителей, проживающих совместно с участниками СВО, а также иждивенцев. Отдельные меры предусмотрены для семей погибших, пропавших без вести и участников, получивших инвалидность.

Бесплатно можно будет посещать платные мероприятия семи муниципальных учреждений культуры, включая музеи, «Старый Сургут», Городской культурный центр, театр «Петрушка» и Сургутскую филармонию. Гастрольные мероприятия в льготу не входят.

Во время обсуждения депутат Думы Сургута Давыд Глуховский уточнил, сколько человек уже пользуются этой мерой. По словам Акулова, по итогам прошлого года их было около 2,3 тысячи, а после расширения перечня получателей число вырастет.

На реализацию проекта потребуется дополнительно 123,6 тысячи рублей в год. По итогам слушаний депутаты предложили принять решение с учетом поправок.