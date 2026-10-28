Профессор МГУ Наталья Зубаревич — о бюджете Югры, его дефиците и налогах с нефтяников

Доходы бюджета Югры сократились, а расходы при этом растут крайне серьезно — на последнем заседании думы округа был утвержден бюджет в 94,5 млрд рублей по итогам 2026 года. При этом региональное правительство регулярно занимает деньги на рынке под серьезный процент.

Что происходит с бюджетом Югры, насколько сократились налоговые поступления и поток из федерального центра, почему на Ямале профицит, а мы сваливаемся в гигантский дефицит — мы обсудили с профессором факультета географии МГУ Натальей Зубаревич.

— Немного волнует ситуация с бюджетом автономного округа — Югры, потому что последние изменения в бюджет довели дефицит до 94 млрд рублей.

— Миллиарды считать не надо, надо считать в процентах от дохода. Давайте разберемся. Расскажу вам об исполнении консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа за январь-август, последние вывешенные Федеральным казначейством данные.

Если берем динамику января-августа 2026 года к январю-августу 2025-го, то доходы сократились на 3%. Причем это сложносочиненная история. Первое: собственные доходы — то, что Югра зарабатывает сама и в рублях, — все-таки плюс 1%. Но при этом первое, что в минусах, причем уже второй год подряд, пора привыкнуть, — налог на прибыль (существенную его часть в Югре формируют нефтегазовые компании в зависимости от своих финансовых результатов — прим. ред.) — минус 3%. Годом раньше за тот же период у вас было минус 18%, почувствуйте разницу.

Дальше: налог на доходы физлиц — плюс 4%. Замедляется его рост, потому что уже гораздо медленнее растут зарплаты. А годом раньше за тот же период было плюс 12%.

Малый бизнес округа — как-то терпимо, потому что рост налога на совокупный доход — плюс 7%. То есть еще не убили его новыми повышениями налогов на «малышей» (с 2026 года предприятия с оборотом выше 20 млн рублей в год должны перейти с упрощенной системы налогообложения на НДС — прим. ред.), потому что налоги на совокупный доход — это процентов на 85 упрощенка. То есть у тех, кто сидит на УСН, все-таки плюс 7%. Это не плохо.

С налогом на имущество очень скромно: рост — плюс 3%. Но вы в прошлом году его хорошо подняли сразу на 15%, поэтому в этом году, понятно, слабо.

Что помешало Югре выйти в больший плюс? Существенно сократились безвозмездные поступления — межбюджетные трансферты. Их и так у вас немного, вы самостоятельные, но все-таки часть денег в виде субсидий, субвенций все равно идет из федерального бюджета. Так вот, у вас эти трансферты сократились ровно на треть.

— Ух ты.

— Но их не так много. Было в прошлом году 35 млрд, в этом — 23 миллиарда. Весь консолидированный бюджет Югры за январь-август вообще-то 336 млрд рублей по доходам, так что это, считайте, чуть меньше 7%.

Вообще в трех автономных округах — Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком, — своя структура доходов бюджета. У вас почти поровну разделены три вида поступлений налогов: налог на прибыль, НДФЛ и налоги на имущество. Они очень большие в этих трех регионах, и они наиболее стабильные. И это немножко якорь, который позволяет при падениях налога на прибыль чувствовать себя чуток получше.

Как оно у вас распределено в этом году за январь-август: налог на доходы физлиц принес в консолидированный бюджет 107 млрд рублей, налоги на имущество — 89 миллиардов, а налог на прибыль — 76 миллиардов. Чувствуете, как смещается?

Что мы видим по расходам консолидированного бюджета? Казалось бы, с такой динамикой доходов региону нужно экономить, но получается не очень. Расходы — плюс 8% за январь-август. Годом раньше было плюс 17%, поэтому все-таки поджались. Пройдемся по пунктам. Мне не очень понятно, почему у вас так выросли общегосударственные расходы — проще говоря, на бюрократию: плюс 18%.

Что сократилось? Конечно, расходы на нацэкономику. Правда, годом раньше вы их сильно увеличили: плюс 21% в январе-августе 2025-го, а в 2026-м — минус 14%. Но при общем сокращении у вас плюс 20% поддержки сельского и лесного хозяйства, и плюс 41% на транспорт.

В ЖКХ у вас плюс 8% расходов — больше, чем в среднем по России. В регионах (без учета Москвы) траты на ЖКХ выросли на 3%. Но Югра и в прошлом году устроила праздник — в январе-августе 2025 года расходы на ЖКХ у вас скакнули на 2/3. Сейчас уже не так.

Перейдем к социалке. В сфере образования у вас плюс 7%, как и в среднем по стране. Кстати, это самый большой в долях вид расходов вашего бюджета — примерно 27% от всех трат. А вот на здравоохранение роста практически нет — плюс 1% без учета инфляции, хотя годом ранее было плюс 14%. Но Ханты-Мансийский округ действительно много тратит на медицину: в среднем по регионам где-то 9% всех расходов, а у вас это 15%, поэтому некоторая оптимизация произошла и здесь.

На соцзащиту тратите в динамике много. В этом году расходы выросли на 19%, в прошлом году — на 20%. И доля соцполитики во всех расходах — 20%, это много. В среднем по регионам примерно так же, но остальные в этом году наращивают расходы по этой статье примерно на 5%, а у вас — 19%. Причем главный рост показывает социальное обеспечение, то есть прежде всего выплаты населению — плюс 29%.

Чем это обернулось? В Ханты-Мансийском округе за январь-август 2026 года дефицит — 10,5%, это немало. В Челябинской области, правда, 11,7%, но у всех остальных субъектов Уральского федерального округа дефицит меньше, а у Ямала вообще профицит — на 7% доходы выше расходов. В итоге вы попадаете в десятку худших по этому показателю.

— Очень интересно.

— То есть у вас где-то десятое-одиннадцатое место с хвоста. Хуже всего Вологодская область — 18,5%, Иркутская область — 17%, Коми — почти 16%, но у вас 10,5%. То есть не удалось оптимизировать расходы. Чтобы было понятно: доходы консолидированного бюджета за январь-август были 336 млрд, расходы — 371 млрд. То есть получился дефицит за январь-август на 35 миллиардов. А вы сказали что-то про 70?

— 94,5 миллиарда по последней версии бюджета на этот год.

— Как это может быть? Как можно с дефицита 35 млрд за январь-август к концу года нагнать до 90?

— Такое решение одобрила наша свежеизбранная окружная дума.

— Не готова я объяснить, как это возможно. Видимо, что у вас очень много закрытий госконтрактов будет в ноябре-декабре. Сейчас большинство регионов уже так старается не делать, но, если у вас много госконтрактов, оплачиваемых из бюджета, всегда ноябрь-декабрь — самые расходные месяцы. Но вообще, лучше вы сами спрашивайте у своих депутатов, как можно с 35 миллиардов за январь-август выскочить на 90 миллиардов за год.

— Помимо того, что у нас такой дефицит, за последнее время мы еще регулярно видим новости о том, что округ много занимает. То 10 млрд возьмет на рынке, то еще что-то подобное.

— Значит, нечем закрывать обязательства, и когда появляются кассовые разрывы, приходится идти в банки и занимать по очень высоким ставкам.

Посмотрите на Ямал, там колоссальная оптимизация всех расходов. И сейчас они в профиците. Правда, у них и налог на прибыль подрос, но важнейшая составляющая профицита — очень жесткая оптимизация расходов. Ханты-Мансийский округ по этому пути не пошел. Имеете то, что имеете, и теперь ходите на рынок занимать по высоким банковским ставкам.

Я считаю, что финансовые власти Ханты-Мансийского округа недооценили риски, связанные с привычным им способом расходования средств. Уже так не получается. Уже надо смотреть в сторону оптимизации расходов. Деваться некуда. Федеральный бюджет помочь не может, и замедляется рост собственных налоговых доходов.

— А ситуативно высокие цены на нефть каким-то образом отразятся на этом всем процессе?

— А он отражается в том, что падение налога на прибыль не такое серьезное. В прошлом году было минус 18%, в этом году — минус 3%. Вот вам и радость, и улучшение.

У Ямало-Ненецкого округа по налогу на прибыль в прошлом году было минус 27% за январь-август, а в этом году — плюс 27%. Потому что Газпром и НОВАТЭК выплатили часть налога на прибыль по региону. А уж как ваши компании платили — это вы разбираетесь сами.

«Лукойл» обычно платит по региону. У «Сургутнефтегаза» значимая часть идет на юг, в Тюменскую область. Кстати, я вижу, что там в 2025 году был минус 29% налога на прибыль, а сейчас — плюс 7%. Будем считать, что Сургутнефтегаз свою часть там заплатил. «Роснефть», как вы понимаете, вас не балует. Вот и выходят ваши минус 3%.

Вообще в этом году во многих нефтегазодобывающих регионах ситуация с налогом на прибыль улучшилась из-за высоких цен. То есть прибыльность нефтедобычи подросла. Но вот по Ханты-Мансийскому округу это менее заметно.

— По-моему, у нас еще продолжается небольшое падение добычи нефти.

— Да, у вас падающая добыча. Я не знаю, как у «Газпром нефти» на Ямале, но то, что НОВАТЭК наращивал добычу, мы знаем. То, что газ в объемах добычи растет, мы тоже знаем. Стало быть, у Ямала ситуация улучшается, видимо, больше за счет газа. У вас же регион старых месторождений, добыча падает, объемы сокращаются. Но данных нет, они закрыты. Я могу догадываться только по поступлениям налога на прибыль.

Ради интереса, посмотрим на Ненецкий автономный округ — он тоже в минусах, причем второй год подряд, не вы одни такие. А вот Татарстан, например, показал плюс 25% поступлений налога на прибыль. У всех по-разному. Тут же еще вопрос политики компаний. «Татнефть», конечно, региональную часть налога на прибыль платит в республике. А как ведут себя компании у вас — не знаю.

— Финальный вопрос: чего ожидать жителям Югры в плане бюджета и устойчивости экономики региона?

— А что с вами произойдет-то? Ваши власти наберут долгов по высокой ставке, это да. Рассчитывать на помощь федерального бюджета я бы не советовала. Вы видели, межбюджетные трансферты в округ сократились на треть. Но главная проблема — тратить надо аккуратнее. Про это я вам и пытаюсь сказать.