Энергетики Сургутской ГРЭС-2 закупили компьютеры для колледжа имени Знаменского

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» оказал благотворительную помощь Сургутскому колледжу русской культуры им. А.С.Знаменского. Пожертвованные энергетиками средства направлены на закупку современного компьютерного оборудования, которое уже активно используется в учебном процессе. Новые компьютеры помогают студентам колледжа уверенно осваивать востребованные специальности.

Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского – уникальное учебное заведение ХМАО-Югры, готовящее специалистов в сфере культуры: музыкантов, дизайнеров, звукорежиссеров, художников-мастеров. Использование современной компьютерной техники открывает перед студентами новые возможности для практического освоения творческих и цифровых дисциплин: от графического дизайна и обработки звука, до цифровой архивации и работы со специализированными профильными программами.

Помощь учреждениям в сфере культуры и образования в регионе присутствия Юнипро в полной мере соответствует лучшим практикам устойчивого развития.