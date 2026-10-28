В Сургуте демонтируют переход на Мелик-Карамова после гибели подростка

Власти Сургута демонтируют нерегулируемый пешеходный переход на улице Мелик-Карамова, где погиб 17-летний юноша. Работы планируют завершить до 31 октября 2026 года, сообщает ugra-news.ru. Решение приняли 27 октября на совещании представителей городского департамента хозяйства и Госавтоинспекции. Накануне вечером водитель автомобиля сбил на переходе подростка, который умер до приезда скорой помощи.

В администрации объяснили демонтаж интенсивным автомобильным движением, отсутствием рядом социальных и других объектов с постоянным потоком пешеходов, а также частыми нарушениями правил участниками движения. По предварительной информации, водитель не пропустил юношу на «зебре».

Во время ремонта улицы переход перенесли к остановке по ходу движения. Его прежнее расположение на повороте ограничивало водителям обзор, поэтому новый участок выбрали с учетом нормативов безопасности. До аварии переход соответствовал установленным требованиям.

Это второй резонансный случай в Сургуте за год, после которого власти пересматривают организацию движения. В мае на нерегулируемом переходе улицы Крылова водитель сбил десятилетнего мальчика. После его гибели город решил установить на этом участке светофор.

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургутский городской суд рассмотрит дело водителя после гибели десятилетнего мальчика на переходе. Первое заседание назначено на 11 ноября.