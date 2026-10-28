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Власти Сургута демонтируют переход на Мелик-Карамова после гибели подростка

В Сургуте демонтируют переход на Мелик-Карамова после гибели подростка

Власти Сургута демонтируют переход на Мелик-Карамова после гибели подростка
Фото ГАИ Югры

Власти Сургута демонтируют нерегулируемый пешеходный переход на улице Мелик-Карамова, где погиб 17-летний юноша. Работы планируют завершить до 31 октября 2026 года, сообщает ugra-news.ru. Решение приняли 27 октября на совещании представителей городского департамента хозяйства и Госавтоинспекции. Накануне вечером водитель автомобиля сбил на переходе подростка, который умер до приезда скорой помощи.

В администрации объяснили демонтаж интенсивным автомобильным движением, отсутствием рядом социальных и других объектов с постоянным потоком пешеходов, а также частыми нарушениями правил участниками движения. По предварительной информации, водитель не пропустил юношу на «зебре».

Во время ремонта улицы переход перенесли к остановке по ходу движения. Его прежнее расположение на повороте ограничивало водителям обзор, поэтому новый участок выбрали с учетом нормативов безопасности. До аварии переход соответствовал установленным требованиям.

Это второй резонансный случай в Сургуте за год, после которого власти пересматривают организацию движения. В мае на нерегулируемом переходе улицы Крылова водитель сбил десятилетнего мальчика. После его гибели город решил установить на этом участке светофор.

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургутский городской суд рассмотрит дело водителя после гибели десятилетнего мальчика на переходе. Первое заседание назначено на 11 ноября.


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28 октября в 12:39, просмотров: 575, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
28 октября в 15:03
Уважаемая редакция!По поводу этого пешеходного перехода много раз я обозначала проблему ОПАСНОСТИ перехода.Лично я им часто пользуюсь,так как являюсь каждодневным пешеходом,велосипедистом по маршруту -"Рыбокомбинат- Дом Советов,или парк "Нефтяников".После открытия и реконструкции моста -благодарила строителей за доступную среду,но на переход (Я ЗАОСТРИЛА ПРОБЛЕМУ) нужно было подсветить,так как пешехода не видно в темное время суток.Второй раз я ПОВТОРИЛА проблему двух ярких фонарей в предвыборной гонке депутатов и ПРИВЕЛА В ПРИМЕР ДАВНЮЮ ПРИМЕТУ. На пешеходном переходе сбили белку насмерть,и точно помню,написала,что это плохая примета (в институте культуры изучала историю праздников.примет,гаданий и т.д.),не ждите трагедии.И,третий раз напомнила о ПОДСВЕТКЕ этого перехода Максиму СЛЕПОВУ,который давал напутствие новой ДУМе города -ИСПОЛНЯТЬ НАКАЗЫ ГОРОЖАН,Под его словами дала НАКАЗ номер один - поставить фонари на этом переходе,НАКАЗ два - сделать доступную среду в поликлинике "2" и травмоцентра.Поэтому, всем НЕЗАЧЕТ.НЕльзя не слышать горожан,быть СЛЕПЫМИ и ГЛУХИМИ.Жители города оплачивают налоги,живут и работают в городе и имеют право обозначать проблемы общегородской БЕЗОПАСНОСТИ и комфорта.Нисколько не снимаю ответственность водителя,внимания пешеходов,но все вопросы горожан обязаны принять к сведению и шевелиться,трудиться.Я не просила фонарем подсветит мой путь на дачу,а просила отреагировать,что на переходе не видно пешехода.Приведу пример из жизни.Когда я заметила своих учеников первого класса возле котлована на проезде Мунарева,то Рауф или Рауль ("банкрот")на следующий день ПОСТАВИЛ ограничительные оранжевые сетки и ОБОЗНАЧИЛ опасность красно - белой лентой.Здесь четко с Ринатом Айсиным сработали.Поэтому,я призываю всех чиновников внимательно прислушиваться к проблемам горожан.Запомните-дороже жизни -ничего нет!!!Искренние соболезнования родителям и близким погибшего подростка.Очень жаль.Вам -найти силы ,чтобы пережить такой удар...Будьте внимательны на дороге!Не торопитесь,оцените обстановку,посмотрите в глазки водителю,снимите капюшон (всегда повторяю своей малышне на занятиях) и только потом шагайте...на встречу новому дню,который пусть будет счастливым,обязательно,для всех!Подписываюсь -посыл администрации и чиновникам написала русским языком -житель города -Татьяна Серебренникова.Очень хотелось бы,чтобы прочитали напутствие ОТВЕТСТВЕННЫЕ лица.Уважаемый Василий Мирский- можете отдельным мнением пропечатать.Я дозволяю Вашу корректировку профессионального журналиста.

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