В сургутском парке «За Саймой» установили освещение на площадке для собак

В парке «За Саймой» в Сургуте на площадке для выгула собак установили шесть опор освещения и двенадцать светильников. Работы специалисты завершили раньше срока, сообщили в администрации города.

Площадка открыта для посетителей каждый день. По словам властей, освещение должно сделать прогулки с питомцами удобнее и безопаснее в темное время суток.

Напомним, оборудованную зону для выгула собак открыли осенью 2025 года. Ее площадь составляет 1 710 квадратных метров. Проект реализовали по механизму инициативного бюджетирования, а его инициатором выступило общественное движение «Дай лапу».

На территории есть скамьи, урны и специальные элементы для дрессировки собак мелких и крупных пород.