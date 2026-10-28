Два проекта застройки из ХМАО отметили высшими наградами на федеральном уровне

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В России впервые прошел Всероссийский конкурс лучших проектов комплексного развития территорий (КРТ). Его итоги подвели 22 октября 2026 года в Москве, в Национальном центре «Россия». Конкурс состоялся под патронажем Правительства РФ, организаторами выступили Минстрой России и Всероссийская ассоциация местного самоуправления. Победителей объявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

В номинации «Самая эффективная процедура подготовки и запуска проектов КРТ» первое место занял проект жилой застройки в третьем и пятом микрорайонах поселка Солнечный Сургутского района от ГК «Сибпромстрой».

Победителем в номинации «Лучший проект КРТ по благоустройству и формированию комфортной городской среды» стал проект комплексного развития незастроенной территории в поселке Пойковский Нефтеюганского района. Это совместная работа группы компаний «Сибпромстрой» и дружественной ей компании «СГС-Югра» под руководством Леонида Соболева. При этом основной объем работ по проекту выполнила именно «СГС-Югра».

Проект жилой застройки в поселке Пойковский от ГК «Сибпромстрой» и «СГС-Югра» в каталоге проектов Югры.

Всего Югра завоевала на конкурсе три призовых места, причем два первых пришлись на проекты, связанные с ГК «Сибпромстрой». Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев подчеркнул, что федеральное признание получили проекты небольших населенных пунктов: «Важный момент, что югорские проекты-победители ‒ это проекты комплексного развития территорий небольших городов и поселков. Это показывает, что механизм КРТ применим не только для застройки городских кварталов, но и для небольших поселений».

За плечами ‒ годы побед

Нынешний успех продолжил историю профессиональных достижений «Сибпромстроя». За годы работы компания неоднократно становилась победителем всероссийских конкурсов, а ее жилые комплексы получали высокие оценки отраслевых экспертов.

Совсем недавно ГК «Сибпромстрой» вошла в Книгу рекордов российского девелопмента сразу с тремя достижениями. Одним из них стали пять побед в престижном всероссийском конкурсе жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. В 2023 году лучшим в своей категории признали ЖК «Смайл», в 2024-м победителями стали «Белые ночи» и «Жемчужина Оби», в 2025-м ‒ «Заречный» в Нефтеюганске, а в 2026-м первое место получил сургутский ЖК «Георгиевский».

Еще два достижения, отмеченные в Книге рекордов, связаны с масштабами строительства. По данным Единого ресурса застройщиков, «Сибпромстрой» восемь лет подряд удерживал лидерство в Югре по объемам ввода жилья, а также 25 месяцев непрерывно занимал первое место по накопленному вводу.

Признание получают и отдельные проекты застройщика. В сентябре 2026 года сразу четыре жилых комплекса «Сибпромстроя» возглавили рейтинги ЕРЗ по потребительским качествам в своих категориях. Среди лидеров оказались «Заречный», «Цветы Сибири», «Голд Фиш» и «Жемчужина Оби».

В активе компании есть и награды за внедрение современных строительных технологий. В 2015-2017 годах проекты «Сибпромстроя» занимали первые места на всероссийских и региональных конкурсах в области энергосбережения и энергоэффективности, в том числе ENES. Эксперты отмечали решения, направленные на снижение энергопотребления многоквартирных домов и повышение эффективности использования ресурсов.

За годы работы «Сибпромстрой» сумел заявить о себе не только объемами строительства, но и качеством жилых комплексов, применением энергоэффективных технологий и участием в развитии населенных пунктов Югры. Теперь к этим достижениям добавились две победы на первом федеральном конкурсе комплексного развития территорий ‒ направлении, которое определяет будущее жилищного строительства и облик современных городов и поселков.

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