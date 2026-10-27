Тюменская область переселит 295 человек из 21 аварийного дома в 2027 году

В Тюменской области в 2027 году планируют переселить 295 человек из аварийного жилья. Программа охватит 21 многоквартирный дом, сообщает издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Главное управление строительства региона. За счет средств областного бюджета и Фонда развития территорий власти намерены расселить 4,5 тысячи квадратных метров жилья. В программу включены 114 жилых помещений.

По данным Главного управления строительства, Тюменская область полностью выполнила показатели 2026 года по федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». С начала 2019 года в регионе расселили 294,85 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Новые квартиры или компенсации получили 7543 семьи – в общей сложности 18 114 человек, проживавших в 1026 домах. Программу финансировали из областного и муниципальных бюджетов, Фонда развития территорий, а также за счет средств застройщиков по договорам комплексного развития территорий.

В течение 2026 года жилищные условия улучшили 353 семьи, или 899 человек. Они проживали в 60 аварийных домах общей площадью 13,64 тысячи квадратных метров. В Тобольске к настоящему времени расселили четыре многоквартирных дома: один в поселке Сумкино, два в микрорайоне Иртышском и один на Левобережье. В них находились 34 помещения, где проживали 104 человека. Жители получили новые квартиры или денежные компенсации.

Программа предусматривает два варианта переселения. Собственники могут получить денежное возмещение за изымаемое помещение. Другой способ – предоставление квартиры, приобретенной на первичном рынке по договору купли-продажи или участия в долевом строительстве. Новое жилье должно быть равнозначным прежнему: площадь и количество комнат не могут быть меньше. Квартиры передают с чистовой отделкой, сантехническим и кухонным оборудованием, а также приборами учета коммунальных ресурсов.

Ранее siapress.ru сообщал, что Тюменская область получила более 80 млн рублей федеральной поддержки на расселение аварийных домов. Вместе с региональным финансированием средства направили на переселение 159 жителей четырех домов в Тобольске и Тюменском муниципальном округе.