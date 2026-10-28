В Сургуте с 9 по 17 ноября промоют водоводы в 20-м микрорайоне

В Сургуте с 9 по 17 ноября возможно кратковременное ухудшение качества холодной воды в 20-м микрорайоне и ближайших кварталах. Об этом предупредил городской Горводоканал. Специалисты проведут гидропневматическую промывку двух водоводов диаметром 200 и 100 миллиметров. Работы пройдут на участке от тепловой камеры на улице Университетской до камеры возле дома № 7 на улице Маяковского.

Отключать жилые дома от водоснабжения не планируют. На время работ перестанут действовать только пожарные гидранты.

Качество воды проверят в лаборатории. Если результаты анализов окажутся неудовлетворительными, промывку проведут повторно. После завершения работ управляющим компаниям потребуется промыть внутридомовые сети холодного водоснабжения. Сроки могут измениться.

При появлении проблем с водой жители могут обратиться в свою управляющую компанию или круглосуточную диспетчерскую Горводоканала по телефону 45-65-44.

Ранее мы рассказывали, что Горводоканал промывал магистральный водовод в микрорайоне 23А. Во время работ жителей соседних микрорайонов также предупреждали о возможном кратковременном изменении качества холодной воды.