Власти Сургута рассказали, по каким причинам убирают торговые точки из схемы НТО

В Сургуте из новой схемы размещения нестационарных торговых объектов исключили три точки: павильон по ремонту обуви на 30 лет Победы, 5, киоск периодической печати на Ленина, 45 и торговый автофургон на Энтузиастов, 30. Все три объекта уже снесли. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в администрации города.

«Исключение указанных мест из схемы размещения НТО обусловлено досрочным расторжением договоров. По проспекту Ленина, 45 и улице Энтузиастов, 30 договоры расторгнуты по соглашению сторон на основании заявлений хозяйствующих субъектов. По улице 30 лет Победы, 5 − в одностороннем порядке по причине признания владельца НТО банкротом», − пояснила заместитель главы города Ирина Пустовая.

Места в схеме для НТО появляются и исчезают не только из-за решений предпринимателей. В администрации пояснили, что при выборе площадок учитывают обеспеченность районов торговлей, шаговую доступность товаров первой необходимости, безопасность, наличие инженерных сетей, движение пешеходов и транспорта, а также внешний вид объекта и окружающей застройки. В частности, НТО не должны создавать визуальный шум или мешать работе коммунальной техники.

Убрать площадку из схемы могут и по другим причинам. Например, если участок нужен под дорогу, сквер, парк или инженерные коммуникации, если предприниматель нарушает правила благоустройства или условия договора, а также если во время ремонта или реконструкции обнаруживаются инженерные сети. Еще одно основание − досрочное прекращение договора.