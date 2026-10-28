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​Школу в 5А микрорайоне Сургута могут достроить только в 2029 году

Строительство школы в микрорайоне 5А Сургута снова откладывается

​Школу в 5А микрорайоне Сургута могут достроить только в 2029 году
Фото: siapress.ru

Строительство школы в 5А микрорайоне Сургута может затянуться до 2029 года, хотя ранее объект планировали сдать до конца 2028 года. Дело в том, что в окружной программе «Строительство» на 2026 год теперь предусмотрено только проектирование школы, а само строительство пока не включено в планы финансирования. Об этом СИА-ПРЕСС сообщила заместитель главы Сургута, директор департамента архитектуры и градостроительства Оксана Виер.

«Учитывая данные обстоятельства и в целях обеспечения финансированием строительство школы, Администрация города направила инвестиционное предложение в адрес Правительства Югры о необходимости строительства школы в микрорайоне 5А в рамках государственной программы «Строительство» со сроком реализации в 2027-2029 годах», ‒ говорится в ответе на запрос редакции.

Точные сроки возобновления строительства пока неизвестны. Заключение государственной экспертизы планируют получить в феврале 2027 года, после чего власти смогут объявить торги на достройку школы, если к тому времени будет решен вопрос с финансированием. Предварительная стоимость строительства школы составляет 4 млрд 126 млн рублей.

Напомним, строительство школы на 1,5 тысячи мест начинало ООО «Творческие технологии» по концессионному соглашению. Однако из-за нарушения сроков 21 августа 2025 года договор расторгли. К тому моменту готовность объекта составляла всего 8%, а стоимость выполненных работ ‒ 88,5 млн рублей. Потребуется ли восстанавливать уже возведенные конструкции, станет известно после подготовки проектной документации. При этом вместимость школы пересматривать не планируют.


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28 октября в 12:13, просмотров: 461, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
28 октября в 15:16
Уважаемая Антонина!Прошу прощения,но я бы дополнила ответ Оксаны Виер-"срок реализации 2027-2029г,...НО ЭТО НЕ ТОЧНО!Как Вам?

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