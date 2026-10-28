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​На муниципальной земле Сургута работают 98 киосков и павильонов

Власти Сургута назвали число работающих НТО на муниципальной земле

​На муниципальной земле Сургута работают 98 киосков и павильонов
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте сейчас работают 98 киосков, павильонов и других нестационарных торговых объектов на муниципальной и государственной земле. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в администрации города.

«По 98 из 102 предусмотренных мест заключены договоры», − уточнила заместитель главы города Ирина Пустовая.

При этом точное число НТО на частной земле и во дворах в администрации не назвали − отдельного учета таких объектов нет. Известно лишь, что департамент архитектуры и градостроительства согласовал 67 эскизных проектов для их размещения.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что в проект новой редакции схемы размещения НТО включили 99 позиций. При этом количество мест в схеме не равно числу реально работающих киосков и павильонов: в перечень входят как действующие объекты, так и свободные площадки.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 144, комментариев: 0
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