Власти Сургута назвали число работающих НТО на муниципальной земле

В Сургуте сейчас работают 98 киосков, павильонов и других нестационарных торговых объектов на муниципальной и государственной земле. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в администрации города.

«По 98 из 102 предусмотренных мест заключены договоры», − уточнила заместитель главы города Ирина Пустовая.

При этом точное число НТО на частной земле и во дворах в администрации не назвали − отдельного учета таких объектов нет. Известно лишь, что департамент архитектуры и градостроительства согласовал 67 эскизных проектов для их размещения.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что в проект новой редакции схемы размещения НТО включили 99 позиций. При этом количество мест в схеме не равно числу реально работающих киосков и павильонов: в перечень входят как действующие объекты, так и свободные площадки.