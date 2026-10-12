Сургут вошел в топ-10 городов России по покупательной способности зарплат

Сургут вошел в первую десятку российских городов по покупательной способности средней зарплаты. По итогам первого полугодия 2026 года средняя зарплата после вычета НДФЛ в городе составила 137,6 тысячи рублей — на 6,5% больше, чем годом ранее. На эту сумму можно приобрести 4,58 фиксированного потребительского набора товаров и услуг.

Авторы исследования сравнили 100 городов России. При составлении рейтинга они учитывали средние зарплаты работников крупных и средних предприятий за январь-июнь и стоимость потребительского набора по региональным данным Росстата. Таким образом, место города зависит не только от заработков, но и от уровня цен.

Сургут опередил две соседние региональные столицы. Ханты-Мансийск занял 12-е место: средняя чистая зарплата здесь достигла 133,3 тысячи рублей, увеличившись за год на 9,3%. Ее покупательная способность составила 4,44 потребительского набора. Тюмень расположилась на 13-й строчке с зарплатой 105,4 тысячи рублей и показателем 4,33 набора. За год заработки в городе выросли на 8,1%.

Лидером рейтинга пятый год подряд стал Новый Уренгой. Средняя зарплата после вычета налога там составила 180,3 тысячи рублей, что соответствует 5,93 потребительского набора. Второе место занял Салехард — 170,1 тысячи рублей и 5,59 набора. За год зарплаты в этих городах увеличились на 7,6% и 6,8% соответственно.

Третьим стал Анадырь, где средняя чистая зарплата позволяет приобрести 5,29 потребительского набора. Вместе с Сургутом в десятку лидеров также вошли Южно-Сахалинск, Москва, Красногорск, Магадан, Одинцово и Химки.

Замыкают рейтинг Грозный и Нальчик. В Грозном средняя зарплата соответствует 2,19 потребительского набора. Разница в покупательной способности заработков между лидером и городом на последней строчке превышает 2,7 раза.

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