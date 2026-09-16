В Сургуте затягивается программа догазификации частных домов и СНТ

В Сургуте вновь возникли задержки с программой догазификации частных домов и садовых товариществ. Во втором квартале город ожидал новый крупный транш на проведение работ, однако средства пока не поступили, сообщил депутат думы Сургута Алексей Кучин.

По его словам, в начале года удалось урегулировать спор между единым оператором газификации и «СургутГазом». После этого на проведение работ поступили первые 53 млн рублей. При этом региональная программа газификации до сих пор не утверждена, а без нее невозможно подключать новые СНТ и домовладения.

В 2026 году сети планируют подвести к 70 домовладениям в поселках Лунный, Таежный, Юность и Снежный, а также к домам на улицах Дмитрия Корочаева и Контейнерной. «Надеюсь, что программу на окружном уровне примут в кратчайшие сроки и все технические причины для получения новых траншей будут сняты иначе мы можем опять уйти в суды, в том числе по инициативе жителей и это опять может затянуться на годы», — отметил Алексей Кучин.

Сейчас в очереди на догазификацию стоят 218 домовладений и три садовых товарищества — «Жемчужина», «Маяк» и «Тихий бор». По мнению депутата, развитие газовой инфраструктуры необходимо Сургуту для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.

Ранее по итогам встречи губернатора Югры Руслана Кухарука с главой Газпрома Алексеем Миллером стало известно о постепенном подключении к газоснабжению Нефтеюганска и Пыть-Яха.