Учитель из Сургута вывел двух мальчиков из задымленного заброшенного магазина

Учитель физкультуры из Сургута спас двух мальчиков 9-10 лет из задымленного заброшенного магазина, где дети развели огонь рядом с кислородными баллонами. Об этом сообщает РИЦ «Югра». Никита Шостак проходил мимо здания и заметил дым, а затем услышал детские голоса. Педагог вошел внутрь, нашел мальчиков и вывел их на улицу, после чего вызвал пожарных. Прибывшая бригада потушила возгорание.

«В почти полностью задымленном помещении я нашёл мальчишек 9-10 лет, которые жгли бумагу. Они даже не думали, что могут учинить пожар или задохнуться угарным газом. Я быстро вывел их из здания и объяснил, к чему мог привести их проступок», — вспоминает Шостак.

Особую опасность представляли находившиеся рядом с костром кислородные баллоны. Кроме того, при высокой концентрации угарного газа удушение может наступить менее чем за три минуты.

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