В России изменили медицинские противопоказания для водителей грузовиков и автобусов

В России смягчили медицинские требования для водителей грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев. Из перечня противопоказаний исключили отсутствие одной руки, ноги, кисти, стопы или пальцев. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Правительство обновило перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом 19 августа. Изменения касаются в том числе категорий C и D.

Одной из причин пересмотра требований стала необходимость возвращения раненых участников СВО к работе и самостоятельной жизни. С предложением изменить ограничения на заседании Госсовета выступил глава Бурятии Алексей Цыденов .

Возможность управлять транспортом при этом не предоставляется автоматически. Кандидату необходимо пройти медицинскую комиссию, подтвердить способность безопасно управлять конкретным транспортом и сдать экзамены. При необходимости машину могут оборудовать специальными системами управления.

Ограничения сохраняются при отсутствии обеих рук или кистей, а также при деформациях, существенно ограничивающих движение кистей.