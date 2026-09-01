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В Югре под стражу заключен подросток, которого подозревают в убийстве сверстника. Дело дошло до Бастрыкина

В Ханты-Мансийске задержали подростка по делу об убийстве 15-летнего сверстника

В Югре под стражу заключен подросток, которого подозревают в убийстве сверстника. Дело дошло до Бастрыкина
Фото Magnific

В Ханты-Мансийске задержали подростка по делу об убийстве его 15-летнего сверстника. Фигуранту предъявили обвинение и заключили его под стражу, сообщает Следком Югры.

Следователи совместно с сотрудниками МВД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, в том числе условия, которые могли способствовать совершению преступления несовершеннолетним.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 217, комментариев: 0
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