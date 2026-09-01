В Ханты-Мансийске задержали подростка по делу об убийстве 15-летнего сверстника

В Ханты-Мансийске задержали подростка по делу об убийстве его 15-летнего сверстника. Фигуранту предъявили обвинение и заключили его под стражу, сообщает Следком Югры.

Следователи совместно с сотрудниками МВД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, в том числе условия, которые могли способствовать совершению преступления несовершеннолетним.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.