Сургут ждет похолодание и сильнейший дождь с грозой

Осенняя погода придет в Сургут уже на этой неделе: после +25 градусов температура резко пойдет вниз, начнутся дожди, а к выходным днем будет всего +11...+12 градусов.

Наиболее неприятная погода ожидается в четверг, 27 августа. Температура опустится до +19 градусов, прогнозируются гроза и сильный дождь — за сутки может выпасть около 27 мм осадков. Порывы ветра будут достигать 9 м/с. В пятницу похолодание продолжится: днем ожидается уже около +13 градусов, ночью — +6. Дожди сохранятся до конца недели, хотя станут значительно слабее.

К выходным погода окончательно приобретет осенний характер. Дневная температура составит около +11...+12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +4...+5.

А между тем в Сургуте и окрестностях можно найти грибы. Какие именно — смотрите в нашем обзоре.