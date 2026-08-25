Мэрия Сургута ответила на сообщения о нарушениях при строительстве набережной Кривули

Администрация Сургута прокомментировала публикации о нарушениях, выявленных при строительстве набережной Кривули − объекта инфраструктуры будущего Научно-технологического центра. В мэрии заявили, что сведения, на которые ссылаются местные СМИ, относятся к проверке за 2022-2023 годы, а выявленные тогда нарушения были устранены.

Так, ранее в публикациях СМИ сообщалось, что подрядчик выполнял работы без разрешения на строительство, а государственный строительный надзор на объекте не осуществлялся. При этом МКУ «Управление капитального строительства» принимало и оплачивало выполненные работы.

В администрации подчеркнули, что сама проверка Контрольно-счетной палаты является инструментом финансового контроля и не означает автоматически наличие нарушений. По информации мэрии, результаты контрольного мероприятия были направлены в уполномоченные органы, а выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

Разрешение на строительство и контроль

В администрации заявили, что разрешение на производство строительно-монтажных работ было оформлено после получения полного пакета градостроительной и проектной документации. Земляные работы, о которых ранее говорилось в публикациях, в мэрии назвали временным этапом, после которого были выполнены капитальные конструкции в соответствии с проектом.

Сейчас разрешительная документация, по утверждению администрации, действует и соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ. Кроме того, в ходе текущего контроля нарушений, способных повлиять на безопасность или качество объектов, не зафиксировано.

«Все объекты капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета проходят обязательный дополнительный контроль на всех этапах − от подготовки основания до финишных отделочных работ - инспекторами Федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль». Все объекты, реализуемые Администрацией Сургута, строящиеся на территории НТЦ, подлежат контролю со стороны ФБУ «РосСтройКонтроль». Нарушений, которые могли бы повлиять на безопасность или качество объектов, в ходе текущего контроля не зафиксировано; акты промежуточных приемок имеются в распоряжении надзорных органов», − говорится в ответе администрации.

Что с ценой и сроками

Начальная цена контракта, как утверждает администрация, определялась на основании положительного заключения Главгосэкспертизы и по методике Минстроя.

В процессе строительства набережной потребовалось увеличить объем работ по усилению монолитных железобетонных конструкций. В администрации заявили, что изменение стоимости провели в пределах 10%, разрешенных законом о контрактной системе, и согласовали с уполномоченными органами.

При этом, сроки завершения проекта действительно переносились.

«Перенос сроков ввода объектов связан с обстоятельствами, не зависящими от заказчика и генерального подрядчика. В числе ключевых причин − аномально высокий уровень воды в реке в период проведения гидротехнических работ, что делало невозможным выполнение мероприятий по технике безопасности. Кроме того, имели место срывы обязательств со стороны субподрядных организаций, отвечающих за подведение инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоотведение)», − добавили в сообщении.

С недобросовестными подрядчиками администрация разбиралась через суд.

Набережная готова более чем на 83%

Сейчас строительная готовность набережной Кривули, по словам администрации, составляет более 83%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

В мэрии заявили, что оставшиеся работы идут по утвержденному графику, а финансирование осуществляется в штатном режиме. Контроль со стороны заказчика и надзорных органов продолжается.

«Все наши действия, включая исполнение предписаний КСП, прозрачны и подтверждаются отчетными документами, доступными для ознакомления в установленном порядке. Вопросы, возникающие в ходе контрольных мероприятий, решаются в рабочем порядке через профильные комитеты и юридические службы, а не через публичные площадки. Администрация продолжает работу в плановом режиме, обеспечивая завершение проекта с соблюдением всех нормативных требований и в заявленные сроки», − указали в мэрии.

Вместе с этим администрация отдельно подчеркнула, что считает сведения о нарушениях, выявленных за 2022-2023 годы, уже урегулированными и не отражающими текущего состояния объекта.

Что известно о строительстве набережной Кривули

Напоминаем, что проект НТЦ начали прорабатывать в 2020 году, а в 2022-м заключили около семи контрактов на создание необходимой инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, дороги и самой набережной.

По словам главы Сургута Максима Слепова, пять из семи первоначальных контрактов подрядчики не выполнили. Сейчас администрация судится с ними, а часть договоров пришлось расторгнуть и заключить заново. К работам уже приступили новые подрядчики, в том числе сургутские компании.

Из-за того, что инженерные сети, дорога и набережная связаны между собой, открыть последнюю для горожан пока нельзя. Например, на самой набережной уже установлены опоры освещения и сделана ливневая канализация, однако их еще необходимо подключить к соответствующим системам.

Отдельная проблема − соседний участок, где должен был начаться проект застройщика «Самолет». Пока работы там не начались, территория остается песчаной. Из-за этого песок разносится на уже построенную набережную, и подрядчикам приходится регулярно его убирать.

По словам главы города, если бы все контракты, заключенные в 2022 году, выполнялись в первоначальные сроки, объект уже мог бы быть завершен.