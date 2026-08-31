Александр Моор: к 15 сентября все инженерные системы будут готовы к запуску отопления

Готовность коммунального комплекса Тюменской области к предстоящему отопительному сезону достигла 70%. Об этом на совещании с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой доложил губернатор Александр Моор.

В этом сезоне планируется отремонтировать почти 58 км инженерных и более 583 км электрических сетей. На реконструкцию и ремонт выведены 35 котельных, в остальных проводят регламентные работы.

«Несмотря на холодную и снежную зиму, количество инцидентов на коммунальных сетях снизилось на пять процентов по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Это результат нашей работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства», – подчеркнул Александр Моор.

Согласно данным департамента ЖКХ Тюменской области, к осенне-зимнему периоду предстоит подготовить более 1 323 котельных и свыше 72 тыс. км инженерных сетей. В рамках ремонтной кампании планируется замена не менее 53 км инженерных сетей. На сегодня уже отремонтированы 22 котельные, заменено и отремонтировано более 3,8 км ветхих сетей.

Особое внимание уделяется электросетевому комплексу. Энергетики ремонтируют линии электропередачи и подстанции, ведут расчистку и расширение просек. В общей сложности предстоит обновить 530 км электрических сетей.

В каждом муниципалитете проводят противоаварийные учения – всего запланировано более 100 тактических учений на объектах коммунальной инфраструктуры. На предприятиях сформированы аварийно-восстановительные бригады, созданы запасы материалов и топлива. С начала лета запасы твердого топлива на котельных выросли в три раза.

«К 15 сентября все инженерные системы будут готовы к запуску отопления в домах и на социальных объектах. Далее каждый муниципалитет будет принимать решение о начале отопительного сезона с учетом погоды», – заверил губернатор и подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.