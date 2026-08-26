Какие виды спорта на самом деле нужно развивать в Югре

В Югре планируют построить падел-центры в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске, а землю под них инвестору выделят без торгов. Сам по себе новый вид спорта вопросов не вызывает, но возникает другой: почему именно он получает такой политический и административный приоритет?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как в Югре выбирают спортивные направления для развития, что происходит с хоккеем, лыжами, плаванием, теннисом и велосипедной инфраструктурой, почему массовый спорт должен начинаться прямо со двора и стоит ли распространять льготные условия для инвесторов на другие спортивные объекты.

Дмитрий Щеглов: Относительно новый вид спорта будет развиваться в Югре. По крайней мере, выделение земли под его площади оформило и одобрило правительство автономного округа. И спорт этот будет называться падел. Что нам это напоминает и к чему это все может привести, давайте обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Здравствуйте, все друзья. Всем привет.

Д.Щ.: Дело такое: правительство округа выделило землю, причем без торгов выделило эту землю под строительство этих падел-центров, причем это будет в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. Там должны построить где-то 16 кортов, по нескольку в каждом городе, и все это дело оценивается примерно около 1,5 миллиарда рублей. Деньги эти, разумеется, выделяет инвестор, а округ под это дело дает землю и разрешение.

На самом деле не только у нас возникла некоторая ассоциация по этому поводу, потому что, как мы помним, некогда Югра активно развивала два вида спорта, которые нравились лично губернатору Александру Филипенко — это были шахматы и хоккей. Соответственно, шахматные всякие центры, академии, хоккейные дворцы, ледовые дворцы строились в Ханты-Мансийске в основном, и некоторым другим городам тоже перепадало.

Когда Наталья Комарова стала губернатором, у нас зашел разговор о развитии керлинга в округе. Керлинг, опять же, развился не везде, но как минимум в Ханты-Мансийске построить центр для керлинга успели. Сейчас у нас очередной такой момент, когда внезапно появляется некий вид спорта, причем он достаточно молодой, он где-то набирает популярность, но я не знаю, насколько он востребован конкретно в Югре. Это падел. Это что-то типа тенниса, в котором есть возможность мячик отбивать в том числе от стен, и он остается в игре, и можно так ударить — он отобьется от стены, и ты таким образом там забьешь, так сказать, гол. В общем, спорт-то неплохой сам по себе, но я не знаю насчет его популярности.

Тарас, как тебе все эти аналогии и вообще как город, и округ, и в целом власть может сориентироваться и понять, а какой, собственно говоря, вид спорта стоит развивать, в какой стоит инвестировать, вообще во что стоит инвестировать?

Потому что, помнишь, недавно мы с тобой обсуждали, у нас стрелковый центр возник тоже из ниоткуда, который захотели построить в парке «За Саймой». Тоже, казалось бы, ладно, окей, стрелковый центр, но взялся он абсолютно из пустоты и сейчас, возможно, туда же пропадет. Как тебе?

Т.С.: Ведь нет проблемы в том, чтобы развивать тот или иной вид спорта или физкультурного спорта на территории региона и городов. У меня вопрос простой: почему каждый раз это все подается как невероятный прорыв? Знаете, как будто власть напряглась, создала что-то и в каком-то таком ожидании дивидендов, что ли, от общества. Вот молодец власть, теперь у нас будет этот самый пресловутый падел.

Вопросов нет. Мне так кажется, как я себе представляю, не будучи специалистом в теннисных видах спорта, что это обыкновенный спортзал, который мы себе представляем, поделенный на две или три части, может быть, со специальным покрытием и, может быть, со специальной какой-то стеной. Те же самые ракетки, те же самые теннисные мячи — то есть что в этом необычного?

Вот когда я учил ребенка теннису, это уличный корт, все мы понимаем, как это все выглядит: люди играют, мяч туда-сюда летает. А рядом в помещении тренировочные зоны и этот самый падел. Я видел людей, которые со стеной играли, что называется. Я не могу сказать, что это какой-то необычный вид спорта, требующий вот такого...

Д.Щ.: Это не бассейн и не ледовый дворец.

Т.С.: Да, да, да, требующий какого-то именно политического обоснования, что ли. Поэтому ради бога, пусть он будет, пусть в каждом дворе такие спортивные центры размещаются. Вопрос я бы поставил пошире: а что в таком случае, как житель северного региона, снежного, а что в таком случае с хоккеем у нас? Мы тут недавно говорили про развитие хоккея. Придается ли ему политическое значение, развивается ли хоккей дворовый, чтобы дети, парни могли играть с пяти лет и иметь доступные возможности? Профессиональный хоккей?

А что у нас с лыжами? Не сочтите за наглость, я вот Сургут не могу вспомнить: у нас где лыжня есть такая, которая подготавливается, обслуживается зимой? Вот через два месяца выпадет снег в Сургуте и будет до апреля. В каких районах города у нас создают лыжню, которая потом обслуживается? Кроме лыжной базы, я так понимаю, нефтяников.

Д.Щ.: Спортивное ядро, да. Я кроме этого что-то не припоминаю больше.

Т.С.: Вот мы об этом говорим, правда? Что такое лыжня? Сначала прошел мужик на лыжах — протоптал, потом за ним второй, третий, а потом просто катаются и там, где надо, почищают. Так было, во всяком случае, в детском парке Энергетиков, в котором я проводил все свое детство на лыжах. Каждые выходные — лыжи и пошел кататься. Или парк Геологов, где у нас стрелки Саймы разные. То есть всегда была лыжня. Вот что у нас с лыжами? Или это, кстати, тоже стоит каких-то денег, это же надо обслуживать все-таки.

Если вы хотите, чтобы люди выходили из бытовых условий, из квартир на улицу — надо на улицу выдавать деньги всегда: ее подметать, сажать траву, правильно бордюры укладывать, правильно делать велодорожки, делать лыжню и так далее.

Потом, что у нас с велосипедами? Есть ли какая-то программа развития велосипедных дорожек по городу? Мы видим, что в Сургуте администрация активно развивает велосипедную сеть, это правильно, все хорошо. Сразу видно, что в городе много велосипедистов появилось, многие пересели с машин, особенно нынешним летом, на велосипеды. Замечательно, замечательно. Какое этому политическое значение придается?

А что в Сургуте с плаванием? Или в Югре? Вяло у нас строят бассейны. Их должно быть гораздо больше. Бассейн должен быть очень доступным видом спорта. Очень доступным видом спорта. И не очень сложным-то в эксплуатационных расходах видом спорта. Построить надо, а потом только поддерживай чашу с водой.

И наконец, просто что с теннисом? Вот у нас же есть теннисный корт, который когда-то частный инвестор Александр Рязанов построил за свой счет. За счет Газпрома, в общем, это считалось частным инвестированием. Прекрасный теннисный центр. Так давайте этот почин развивать.

И тогда, если мы поймем, что с нашими общедоступными видами спорта, которые со двора начинаются, тогда и падел давайте развивать будем, и миллиарды будем выделять. Хорошо, что нашелся какой-то инвестор, который построит несколько теннисных центров таких. Но не могу комментировать, правильно, неправильно выделение земли бесплатно. Ведь под такое можно все что угодно подвести. А если бы нашелся инвестор, который за бесплатное выделение земли построил бы несколько хоккейных кортов для пацанов?

Я помню эту историю, когда Илья Кандаков лет 15 назад боролся ровно за то, чтобы власти ему не мешали со строительством хоккейного корта. То есть там были имущественные споры между властью и частным конкретным инвестором. Вот, пожалуйста, может быть, надо тогда привлекать на таких же условиях инвесторов в другие виды спорта.

Повторюсь: футбол, хоккей, лыжи — это виды спорта, которые идут от порога квартиры. Просто взял клюшку, даже коньки не надеваешь, в валенках мы играли в хоккей во дворах. Все, и вперед. А теннисных кортов у нас очень мало в Сургуте. Теннисных, простите, хоккейных. Но я, кстати, не против теннисных, я за теннисные. Почему бы и им не быть?

Вы строите стрельбище в парке «За Саймой», значит, тут же вы строите теннисный корт. Он там, по-моему, есть какой-то, могу наврать, но что-то там спортивное присутствует. Делайте теннисный корт, а зимой теннисный корт превращается в хоккейный или просто в каток, где люди катаются. Вот такой подход был бы более понятен.

Все, что доступно людям, повторимся для закрепления, как в школе в первом классе на уроке: хоккей, футбол, лыжи. Еще лапта. Помните, у нас какой-то депутат Госдумы сказал: «Давайте лапту сделаем национальным видом спорта». Вот если это поможет выводить детей из квартир — давайте сделаем. Только не превращая это все в абсурд — сделаем, давайте. Пусть будут игровые площадки тоже для лапты. Вот это надо развивать.

На каждые несколько домов в наших микрорайонах надо обязательно зимой заливать хоккейную, ледовую площадку, чтобы люди на коньках катались или в хоккей играли. Надо делать огороженные площадки для того, чтобы пацаны играли в футбол, волейбол, баскетбол, мужики пусть играют. Не водку жрут в квартирах, а выходят, поиграли, погоняли мяч. А у нас этого всего нет.

Мне кажется, вот это более приоритетное направление, чем политически обосновывать развитие нового вида спорта под названием падел. Чтобы я был правильно понят: я за падел, я за керлинг, я за любой кипиш, лишь бы народу было хорошо. Но мы, мне кажется, пропускаем то, что лежит на поверхности, что стоит дешевле, что просто на уровне любого муниципалитета, любой управляющей компании можно администрировать. Залить каток зимой — да, это какие-то расходы, но это расходы направленные, это небольшие расходы по сравнению с выхлопом. Это расходы, направленные на развитие гуманитарного капитала.

И поэтому, если мы делаем инвестору такой подарок сказочный, как под инвестиции 2,5 миллиарда бесплатная земля, то не подумать ли нам об аналогичных программах в отношении лыжных кортов, лыж, катков, спортивных каких-то центров, включая бассейны? Вот это было бы более, скажем так, более комплексное решение проблемы оздоровления населения.

Д.Щ.: Да, что ж, дорогие друзья, кто нас слушает, смотрит и читает, пожалуйста, высказывайтесь, пишите свои мнения. За какие виды спорта вы, за какую движуху вы, может быть, за голодовку кто-нибудь выступит. На siapress.ru заходите, там много всего интересного. Там же будет расшифровка этого разговора. Ссылка будет на нее в описании. И через неделю вновь услышимся, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» посвящен развитию общественных пространств Сургута, в которые необходимо вдыхать жизнь.